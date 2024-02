🎥 L'émotion de Killian Sardella, de retour sur le terrain après deux mois à l'infirmerie

Soirée faste pour Anderlecht. En plus de la victoire 4-1 contre Saint-Trond, les Mauves ont également récupéré Ludwig Augustinsson et Killian Sardella.

A la 63e minute de jeu, alors qu'Anderlecht venait de renverser Saint-Trond avec trois buts en six minutes, le Lotto Park s'est levé pour accueillir deux revenants. Montés côte à côte, Ludwig Augustinsson et Killian Sardella ont savouré après des semaines à l'infirmerie.

Si le Suédois n'était absent "que" depuis fin janvier, Sardella est resté près de deux mois écarté des terrains : "Ces sensations me manquaient. Quand je regardais des matchs de la tribune, cela me faisait quelque chose de me dire que je dois revenir" déclare-t-il sur les canaux du club.

Le Diablotin se souviendra de cette montée au jeu pendant un petit temps : "Ca fait très plaisir. Ca m'a fait chaud au coeur quand j'ai entendu tout le stade chanter mon nom. Ca m'a donné un boost et une petite poussée d'adrénaline". Reprendra-t-il déjà sa place au détriment de Louis Patris au Club de Bruges dimanche prochain ?