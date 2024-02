L'ancien artificier du RFC Liège a fait ses grands débuts en Pro League : "Je jouais encore en amateurs il y a 6 mois..."

Adriano Bertaccini a connu une ascension supersonique. Transféré cet hiver du RFC Liège vers Saint-Trond, il a joué ses premières minutes ce week-end en Pro League, face à Anderlecht.

STVV s'est largement incliné face à Anderlecht (4-1). Un résultat décevant, mais qui n'a pas empêché Adriano Bertaccini de savourer pour ses débuts dans l'élite.

"Même si le match était déjà joué, je suis satisfait de mes premières minutes au plus haut niveau", a déclaré Bertaccini à Het Belang Van Limburg. "Il ne faut pas oublier qu'il y a six mois, je jouais encore en amateurs. Pour moi, tout va très vite et je ne veux pas brûler les étapes."

Bertaccini a eu une belle occasion, mais Schmeichel a stoppé l'envoi. "Leoni avait reculé juste à temps pour bloquer mon tir, m'empêchant de frapper de toutes mes forces. Si cela n'avait pas été le cas, je pense que le ballon serait rentré. Mais bon, il y a encore des occasions à saisir. J'espère que j'aurai à nouveau l'occasion de jouer samedi contre Westerlo."