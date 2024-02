Thorgan Hazard s'adresse aux supporters : "Ca ne nous aide pas, ça pique un peu..."

À la mi-temps, le public d'Anderlecht n'était vraiment pas satisfait du spectacle, sans surprise. Thorgan Hazard regrettait les huées des supporters.

Le public du Lotto Park a été particulièrement critique à l'égard de ses joueurs en première période. Après le but rapidement encaissé, les supporters ont manqué de patience : à chaque passe en retrait, ça sifflait. En fin de première période, le stade a même scandé le nom de Théo Leoni, un message clair aux titulaires du milieu de terrain, pas brillants.

"Le public ne nous a pas aidés, il faut le dire", déclarait Thorgan Hazard après la rencontre. "On encaisse sur une erreur individuelle, ça peut arriver. Puis, trop peu de joueurs demandaient le ballon et prenaient leurs responsabilités. Mais le public a été impatient". Une réaction du public qui prouve aussi les attentes qu'Anderlecht a réussi à créer, de nouveau, après des années difficiles.

Le public d'Anderlecht, trop exigeant ?

"Je peux comprendre, on est deuxième au classement, on joue à la maison... Mais quand c'est compliqué, on a parfois besoin d'aide aussi, et ça ne nous a pas aidés", continue Hazard. "Il faut soutenir l'équipe dans les bons comme les moins bons moments. Ca se voit, quand on se fait siffler sur une passe en retrait, les joueurs perdent confiance. Je ne pense pas que ça aide les joueurs, mais on connaît l'exigeance du public d'Anderlecht".

Pire que des sifflets, à la pause, ce sont même des huées qui sont venues des travées du Lotto Park. "Ca pique un petit peu. Ce n'est pas pour ça qu'on est remontés sur le terrain avec une autre mentalité, je crois qu'on commence chaque mi-temps comme ça", ajoute Hazard. "Mais on poussait vers le kop des ultras, et une fois qu'on a marqué, on a senti que le stade était derrière nous. Il faut qu'on soit tous ensemble, ça nous aide", conclut-il avec le sourire. Le message sera passé.