LIVE : Énorme erreur d'Epolo, mais but annulé pour hors-jeu

90+6

Kokubo joue les phases arretées, grosse pression sur la défense



90+3

Le Standard tient le coup, difficilement



90+1

Le VAR annule le but pour hors-jeu, incroyable !



90+1

90



But de Adriano Bertaccini





90

6 minutes de temps additionnel



90

88

Ca devient chaud devant le rectangle d'Epolo, le Standard recule beaucoup trop



88

Dennis Ayensa

Leandre Kuavita





88

Ilay Camara

Alexandro Calut





86

Rein Van Helden

Isaias Delpupo





85

Frappe de Brahimi manquée. Le Standard avait tout de même beaucoup plus d'équilibre et de maitrise avec Sotiris sur la pelouse



83

Carte jaune pour Marlon Fossey





83

Le Standard reprend le contrôle du cuir après dix minutes plus difficiles. Fossey est cependant averti pour un gain de temps sur une touche



81

Carte jaune pour Brahimi pour une vilaine faute sur Camara



80

Carte jaune pour Billal Brahimi





78

Le Standard est désormais réellement replié, le public n'apprécie pas beaucoup



77

Le retourné de Ferrari dans le rectangle et la parade d'Epolo !



76

Quinze minutes encore à jouer, le Standard a véritablement offert le 2-1 à Saint-Trond et ne doit plus comettre d'erreurs



72

Andi Zeqiri

Soufiane Benjdida





71

Gooal pour Saint-Trond

Les Trudonnaires reviennent dans le match ! Perte de balle évitable de Lawrence dans la surface, Dumont enroule depuis l'extérieur du rectangle et fait 2-1



70



But de Olivier Dumont (Andres Ferrari)





69

Sortie de l'un des hommes de cette rencontre, Sotiris Alexandropoulos. Montée de Bulat



69

Sotiris Alexandropoulos

Marko Bulat





63

Centre de Dumont et reprise de la tête de Bertaccini, bonne intervention d'Epolo



63

Brahimi, contré par Sotiris



62

Et voilà la montée de l'ex-Rouche Olivier Dumont



62

Kahveh Zahiroleslam

Olivier Dumont





62

Ryotaro Ito

Andres Ferrari





61

Ito reste au sol après un duel, Mazzù semble préparer le changement



58

Frappe de Zahiroleslam, au-dessus



55

Frappe lointaine enroulée d'Ayensa, sur Kokubo



52

Bon décalage de Zeqiri pour Price, qui loupe complètement son centre



50

Frappe de Brahimi, contré



48

Centre d'Ayensa, Price et Zeqiri ne peuvent reprendre



46

C'est reparti, avec un changement trudonnaire



46

Robert-Jan Vanwesemael

Billal Brahimi





45+5

2-0 au repos !



45+4

Frappe de Sotiris, sur Kokubo. Quelle première période du Grec



45+1

Et c'est but ! 2-0 pour le Standard avant le repos !



45



But de Andi Zeqiri (Coup de pied de réparation)





45

4 minutes de temps additionnel



44

Carte jaune pour Rein Van Helden





44

Il le donne, penalty pour le Standard !



44



Penalty pour Standard





43

Penalty à suivre pour Standard? Le VAR analyse la phase.





43

Kevin Van Damme va voir la poussée sur Ayensa à l'écran!



42

Ayensa réclamait un penalty après une poussée dans le dos, Sotiris frappe de l'extérieur du rectangle, Kokubo met en corner de justesse, mais quel tir !



40

Semelle de Bertaccini sur Sotiris, le public réclame une carte, il n'en est rien



38

Oh quelle action trudonnaire !

Un exemple de contre-attaque de STVV, avec une superbe déviation de Bertaccini, Ogawa, puis Patris, et encore Bertaccini : sa frappe est repoussée en corner par Epolo, mais ce mouvement était sublime



36

Le Standard appuie ! Bonne course de Zeqiri sur la droite, Ayensa est légèrement trop juste pour reprendre son centre au premier. C'est l'orage dans le rectangle de Saint-Trond



35

Le VAR a vérifié, mais le but est confirmé ! 1-0



34

Gooal pour le Standard !

Les Rouches prennent méritoirement les commandes ! Superbe centre de O'Neill, qui est presque à l'arrêt, dans le dos de la défense. Andi Zeqiri est à la bonne place et ouvre le score !



33



But de Andi Zeqiri (Aiden O'Neill)





31

Longue phase de possession du Standard, ce que l'on retrouve de plus en plus depuis quelques semaines. C'est encore assez stérile et lent, cependant



28

Centre d'Ogawa, reprise de la tête de Zahiroleslam et première intervention d'Epolo, très facile



27

Price, Ayensa, Camara, et encore un corner pour le Standard



25

Donné par Camara, la reprise de la tête de Fossey manque le cadre



25

Bonne possession des Rouches qui débouche sur un centre de Fossey contré, et donc un corner



22

Semelle assez solide de Patris sur Lawrence, qui se tient le dos



20

L'intensité a diminué après dix premières minutes très positives du Standard. Les trudonnaires égalisent presque les débats dans le jeu





16 358 spectateurs, ce samedi à Sclessin #STASTVV pic.twitter.com/zmMB1KRQiP — Loïc Woos (@LoicWoos) November 2, 2024

18

Premier mouvement dangereux pour STVV avec un centre de Patris pour Ogawa, qui frappe au-dessus



15

Première phase de possession trudonnaire suite à une perte de balle de O'Neill, mais Sutalo s'est directement interposé. Quelques instants plus tôt, le même O'Neill réclamait un coup-franc à l'entrée de la surface, en vain



10

Le Standard installe un pressing très haut dans ces premières minutes, la défense de STVV et Kokubo sont souvent sous pression. Sotiris est excellent dans le cœur du jeu, ça s'annonce encore plus compliqué pour Price et Ayensa.



9

Sotiris est un régal à voir jouer dans ce début de partie. Comment Ivan Leko ne l'a-t-il pas aligné plus tôt ?



7

Frappe de Zeqiri contrée dans le rectangle, le public et le Suisse réclament un penalty, Kevin Van Damme laisse le jeu se poursuivre



6

Excellent mouvement du Standard encore avec Sotiris à la baguette, Fossey est décalé et centre pour Ayensa, qui manque la reprise. Le deuxième ballon est pour O'Neill, son centre sort du terrain



5

Première occasion pour les Rouches

Bon mouvement entre Fossey et Price sur la droite, la frappe du Nord-Irlandais, qui glisse en la réalisant, est légèrement trop croisée



2

Première poussée des Liégeois via Price, justement, c'est rapidement écarté par la défense trudonnaire, mais le Standard semble être correctement entré dans sa rencontre



2

Price semble évoluer dans un poste plus proche de celui qui est le sien en sélection : dans un rôle de numéro 10



1

C'est parti ici à Sclessin !



1

Standard - STVV: 0-0







Un samedi après-midi très important pour le #Standard contre STVV pic.twitter.com/6kHhjr3rlZ — Loïc Woos (@LoicWoos) November 2, 2024

15:05

Pas de surprise côté trudonnaire. Les Rouches devront particulièrement se méfier d'Adriano Bertaccini, ancien buteur du RFC Liège, homme le plus prolifique du championnat avec huit réalisations, à égalité avec Tolu Arokodare



15:04

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct, la rencontre entre le Standard et STVV Côté Standard, Alexandropoulos enchaine après sa bonne prestation en Coupe, et remplace un Bulat décevant ces dernières semaines. Hautekiet est remis de sa maladie et retrouve sa place en défense centrale