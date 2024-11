Formé au Standard pendant plus de dix ans, il inscrit son premier but à Sclessin...pour les visiteurs : "Mes proches étaient en tribune"

Saint-Trond s'est incliné de justesse au Standard (2-1). Olivier Dumont a toutefois marqué des points (et un but) pour les Canaris.

Olivier Dumont reprend des couleurs à Saint-Trond. Il avait commencé la saison comme titulaire sous les ordres de Christian Lattanzio lors des deux premières rencontres de la saison. Mais le milieu de terrain de 22 ans a vite retrouvé le banc.

Cela n'a, dans un premier, temps, pas évolué avec l'arrivée de Felice Mazzu : le weekend dernier, les trois minutes disputées contre Westerlo étaient ses premières depuis le changement d'entraîneur.

Mais la Coupe de Belgique était l'occasion parfaite pour le relancer. Dumont a disputé les 90 minutes contre le Lierse et a même scellé la victoire avec un but dans les dernières minutes. Contre le Standard, il est monté pour la dernière demi-heure et a réduit le score d'un très joli but. Un moment particulier pour celui qui a été formé chez les Rouches depuis ses 9 ans.

Lancé pour la suite de la saison ?

"Depuis le match de coupe contre Lierse, Felice Mazzu a clairement confiance en moi. C'est sûr que marquer ici, c'est spécial. Ma petite amie était dans les tribunes. Il y avait aussi des amis, de la famille" déclare-t-il après la rencontre.

Dumont aurait même pu inscrire un doublé, mais son ballon a été renvoyé par le poteau. Pour lui, le réveil de l'équipe a été trop tardif : "Avant la mi-temps, on dormait. Le pressing n'était pas là et l'intensité manquait, tout comme l'agressivité. Après la pause, cela a changé et nous avons montré un tout autre visage. Tout le monde a vu que le but d'Adriano Bertaccini était valable. C'est difficile à accepter, d'autant plus que nous avons besoin de points pour sortir de la zone rouge".