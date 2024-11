Le match entre le Standard et Saint-Trond pourrait-il être rejoué ?

Privé d'un match nul samedi dernier à Sclessin suite à une erreur d'arbitrage, Saint-Trond va déposer une plainte officielle auprès de l'URBSFA. Mais, depuis l'affaire du "penaltygate" entre Anderlecht et Genk la saison passée, la possibilité de rejouer un match n'existe plus.

Une bataille juridique a éclaté concernant la question de rejour le match entre le Standard et Saint-Trond. Pour éviter des problèmes similaires à l'avenir, le PDG Lorin Parys a décidé que les matchs ne seront plus jamais rejoués, même en cas d'erreurs d'arbitrage. Ainsi, même si Saint-Trond peut exprimer ses doléances, le résultat ne sera pas modifié.

La plainte des Canaris est préparée par le directeur technique André Pinto, le président David Meekers et l'avocat Kristof De Saedeleer.

Les dirigeants de Saint-Trond ont travaillé ces derniers jours sur les détails juridiques de la plainte pour la justifier de manière approfondie. Mercredi, la plainte n’avait pas encore été reçue par l’URBSFA, bien que Saint-Trond dispose de sept jours après le match pour la déposer.

Cela laisse au club le temps de peaufiner sa plainte et d'explorer les possibilités d'obtenir un résultat positif. Une fois la plainte prête, l'avocat De Saedeleer l'enverra à l'URBSFA.

Au sein de l’union belge, le Département Arbitrage s’occupera de la plainte, car le problème concerne l'arbitrage. L'arbitre principal Kevin Van Damme, ainsi que ses assistants et l'équipe VAR, ont tous contribué à la décision contestée. Il y a un an et demi, Saint-Trond avait déjà déposé une plainte contre l'arbitrage, ce qui avait abouti à une réunion privée entre le club et le Département Arbitrage.