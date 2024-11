La jeunesse du Standard peut être à double tranchant : "A-t-il réussi à se remettre en question ?"

Matthieu Epolo a fait peur à tout un stade ce samedi. Guillaume Gillet revient cette erreur qui aurait pu coûter très cher.

En autorisant Adriano Bertaccini à venir le presser et à le pousser à la faute en ne se couchant pas pour se munir du ballon, Matthieu Epolo a provoqué une belle pagaille en fin de match lors de Standard - Saint-Trond. Les visiteurs regrettent amèrement l'annulation du but de Bertaccini suite à sa position de hors-jeu.

Guillaume Gillet les comprend : "C’était pour moi clairement une deuxième action, il y avait donc but. L’erreur d’Epolo est, d’une part, de ne pas avoir pris le ballon en main et, de l’autre, de contrôler le ballon vers son but. Mais le mérite revient à Adriano Bertaccini d’avoir eu le flair d’y croire jusqu’au bout pour provoquer l’erreur d’Epolo" analyse-t-il dans Complètement Foot.

A 19 ans, Matthieu Epolo continue à apprendre

L'ancien Anderlechtois estime que l'épisode peut servir de leçon à Epolo : "Cette jeunesse lui permet parfois de passer au-dessus de choses qui peuvent être difficiles à gérer, comme ce penalty en Coupe contre le Lyra-Lierse. Mais a-t-il réussi à se remettre en question après sa bonne prestation trois jours plus tard ?".

Les supporters peuvent en témoigner, l'ascenseur émotionnel est rapide : "Epolo doit apprendre à prester de manière sûre régulièrement, encore plus à ce poste si particulier de gardien de but. Cette constance dans le jeu et dans sa tête doit être cruciale" conclut Gillet.

Le plateau est en tout cas unanime : Sclessin doit continuer à soutenir son jeune gardien. Car si le Standard a décidé de ne plus faire appel à Arnaud Bodart, réclamer son retour n'est pas pour rendre service à Matthieu Epolo, loin de là.