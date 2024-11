🎥 L'incroyable erreur de Matthieu Epolo, "corrigée" par le VAR... à tort ou à raison ?

Incroyable scène à Sclessin, à quelques minutes de la fin du match : Matthieu Epolo commet une erreur incompréhensible face à Adriano Bertaccini. Heureusement pour lui, le VAR annule le but...

Mais qu'est-il donc passé par la tête de Matthieu Epolo quand en fin de rencontre, un long ballon lui parvient et qu'au lieu de le capter, ou de le dégager, il a préféré temporiser et attendre devant Adriano Bertaccini, qui lui a chipé le cuir pour faire 2-2 ?

On peut se le demander... tout comme on peut se demander ce qui lui est ensuite passé par la tête quand le VAR a annulé ce but et l'a laissé bon pour un avertissement sans conséquences. Car l'erreur allait faire le tour du monde - et pas certain qu'elle ne le fasse pas déjà comme ça.

ūüßź | Le VAR a effacé la bourde de Matthieu Epolo pour hors-jeu. ‚ĚĆ #STASTV pic.twitter.com/IXEeozdriD — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 2, 2024

Du côté de Saint-Trond, on se demande aussi pourquoi le VAR a décidé d'annuler ce but. Bertaccini a été considéré comme hors-jeu, ce qu'il est bien au début de la phase... mais la phase du but peut bien être prise en compte comme une seconde phase, qui commencerait au moment où Epolo touche la balle.

Difficile à dire sans être arbitre, bien entendu, et on sera curieux d'entendre l'avis de Jonathan Lardot et du département arbitral ce lundi. Côté STVV, on en est certain : les Canaris ont été volés d'un but, et donc d'au moins un point (lire ici).

Matthieu Epolo, lui, se contentera de souffler : il a évité le ridicule, et le Standard a pris les trois points. Mais la polémique n'est pas terminée, et Ivan Leko lui aura certainement fait sonner les oreilles dans le vestiaire !