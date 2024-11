Avec sa spéciale et un penalty, Andi Zeqiri a fait la différence pour le Standard contre STVV : "Les gens pensent que c'est facile, mais..."

Andi Zeqiri, grâce à son doublé, a été l'homme de la victoire du Standard face à Saint-Trond, ce samedi. L'attaquant suisse engrange de plus en plus de confiance et a pu trouver le chemin des filets sur l'un de ses points forts : plonger au second poteau, dans le dos de la défense.

Le Standard, qui restait sur un bilan d'un succès en cinq matchs de championnat, s'est imposé face à Saint-Trond, ce samedi. En première période, les Rouches ont pris un avantage de deux buts grâce à un doublé d'Andi Zeqiri, et sont parvenus à conserver le résultat malgré une fin de match compliquée. L'attaquant suisse, qui compte désormais quatre buts en championnat, était évidemment tout sourire, à notre micro.

On doit essayer d'être réguliers pendant 90 minutes et ce n'est pas encore vraiment le cas"

"Ça faisait un moment qu'on travaillait dur pour aller chercher les résultats, on a été récompensés. C'est l'histoire d'un match, on doit essayer d'être réguliers pendant 90 minutes et ce n'est pas encore vraiment le cas. On a serré les dents à la fin, mais la victoire récompense nos efforts de la semaine."

"On fait une superbe première période, puis on a reculé en seconde, mais Saint-Trond sait aussi jouer au ballon. On a encaissé, mais on a su rester solides et concentrés. Leur but annulé ? J'étais en bord de touche, j'étais surpris, mais c'est aux arbitres de prendre leur décision. C'est clair qu'on a de la chance qu'il ait été annulé."

Plonger au second poteau, l'une des spécialités d'Andi Zeqiri

Andi Zeqiri a pu étaler sa palette. Au bon endroit, au second poteau, pour reprendre le magnifique centre d'Aiden O'Neill sur le 1-0, le joueur de 25 ans a tiré plein centre pour inscrire son deuxième penalty de la saison et faire le break, alors qu'il a dû attendre plusieurs minutes avant de frapper, le VAR ayant longuement vérifié l'action.

"Je suis un joueur qui travaille beaucoup et le staff essaye de me mettre dans les bonnes conditions. Je reçois la confiance du coach et c'est à moi de la rendre sur le terrain. J'aime être souvent au deuxième poteau et Aiden me donne un magnifique ballon. Les penalties sont des moments où on doit rester calme et concentré. Je savais que j'allais tirer, il faut être dans son monde, boucher les oreilles. Ce n'est pas facile de tirer un penalty, il y a beaucoup de responsabilités, l'équipe me la donne et c'est à moi de bien finir."

Ce n'est pas facile de tirer un penalty, ce n'est pas juste moi qui arrive en match pour frapper. Il y a beaucoup de travail"

"Le coach sait aussi que j'ai faim de buts, c'est important pour les attaquants de marquer, aussi des penalties. Il y a du travail, ce n'est pas juste moi qui arrive quand on est en match pour tirer. J'essaye de les travailler au maximum à l'entraînement afin d'être prêt à les tirer en match. On travaille sur plein d'aspects, on continue pour que je sois le plus complet possible."