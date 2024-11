Adriano Bertaccini et Felice Mazzù estiment avoir été volés au Standard : "C'est à se poser des questions sur l'arbitrage en Belgique"

Saint-Trond l'a mauvaise. Les Trudonnaires avaient égalisé en fin de match, suite à une énorme erreur de Matthieu Epolo, mais le but d'Adriano Bertaccini a été annulé par le VAR pour une position de hors-jeu, alors que l'erreur du portier du Standard marquait le début d'une nouvelle action.

Saint-Trond a le sentiment de s'être fait voler un point sur la pelouse du Standard, ce samedi. Une énorme erreur de Matthieu Epolo avait permis à Adriano Bertaccini de rétablir l'égalité, mais l'attaquant trudonnaire a été signalé en position de hors-jeu alors que le portier des Rouches avait eu le temps de contrôler le ballon, signifiant le début d'une nouvelle action et donc l'annulation de la position de hors-jeu. Le buteur resté donc bloqué à huit réalisations en championnat ne comprenait pas la décision du VAR, à notre micro.

C'est à se poser des questions sur l'arbitrage en Belgique"

"On aurait mérité un point, surtout avec le dernier but. De base, je suis hors-jeu, mais quand on voit le gardien qui prend tout son temps et qui se retourne, je ne comprends pas comment on peut le siffler. Le juge de ligne estime autre chose que l'arbitre, eux ne sont pas d'accord ensemble. C'est à se poser des questions sur l'arbitrage en Belgique."

"Vu le temps que le gardien prend pour rejouer le ballon, j'estime, comme tout le monde, que c'est une deuxième action. Le juge de ligne me l'a dit aussi, c'est pour ça qu'il avait validé le but. C'est le football, mais c'est dommage d'être battu de la sorte."

On nous a clairement volé un point"

Même son de cloche chez Felice Mazzù, évidemment. C'est bien l'entraîneur de Saint-Trond qui a utilisé le mot "vol" pour qualifier cette fin de rencontre. "Je pense que tous ceux qui connaissent un petit peu le football vont reconnaître qu'on a été volés. Par une erreur de règlement, pas d'appréciation. Le but que l'on marque est une deuxième action, le gardien contrôle le ballon deux fois."

Il essaie de contrôler une première fois, il se rate mais touche légèrement le ballon, il peut encore prendre la balle en mains et décide de jouer aux pieds, puis sur le deuxième contrôle, il remet le ballon en jeu. L'arbitre m'a confirmé qu'il aurait dû aller voir le VAR, il n'est pas allé. Aujourd'hui, on nous a clairement volé un point" pestait le T1 trudonnaire.