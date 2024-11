Les deux visages du Standard, la panique en fin de match, le but de Bertaccini : Ivan Leko s'est livré après la victoire des Rouches face à STVV

Le Standard a réussi à enchainer après sa qualification en Coupe de Belgique, malgré une fin de match chaotique contre Saint-Trond. Ivan Leko était satisfait du résultat obtenu par les siens, mais soulignait aussi une seconde période bien plus compliquée.

Le Standard a montré deux visages bien différents, mais a tout de même pu remporter les trois points face à STVV. Une prestation analysée par l'entraîneur des Rouches, Ivan Leko, en conférence de presse.

"La première période pour le Standard, la deuxième pour STVV. Ensuite, c'est celui qui converti le mieux ses occasions. J'ai beaucoup aimé notre première période, avec du calme, de la confiance et du danger, et avec la bonne intensité défensive."

"Saint-Trond n'avait perdu qu'une fois en dix matchs, à Genk, la meilleure équipe, en étant à 10 depuis la 15e minute. C'est une excellente équipe. A 2-0, tout dépend du troisième but. Si c'est 3-0, le match est terminé, mais à 2-1, il y a automatiquement de la panique et du stress. Il faut garder de l'intensité quand on défend un résultat et on ne l'a pas fait, on a trop reculé et la confiance de notre adversaire a augmenté."

Garder un résultat en gardant l'intensité, un point de travail majeur pour le Standard

"La clé était les 15 premières minutes de la seconde période. Ensuite, on a moins bien joué nos contre-attaques. Le 2-1 est un cadeau, puis ils n'ont plus réellement eu d'énorme occasion pour égaliser, même s'il y avait une pression constante. C'est le football, c'est aussi ce qui s'est passé lors de nos deux derniers déplacements, on est rentrés la tête basse malgré une bonne prestation et je suis heureux de prendre les trois points cette fois."

L'entraîneur du Standard a naturellement été interrogé sur la phase du but annulé d'Adriano Bertaccini en fin de match, qui a plongé les Trudonnaires dans une grande colère (lire ici). Leko a préféré botter en touche.

"Je n'ai pas vu, c'est difficile. Parfois, c'est pour vous, parfois pour l'adversaire. En Belgique, on a besoin d'un niveau sérieux d'arbitrage, comme en Ligue des Champions. Les équipes qui jouent les compétitions européennes, c'est du sérieux et on a besoin de ça en Belgique aussi.