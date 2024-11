Une intervention très attendue : le département arbitral se positionne officiellement quant au but de Saint-Trond annulé au Standard

Le hors-jeu sifflé pour empêcher Saint-Trond au Standard n'a pas fini de faire couler de l'encre. Le département arbitral s'est officiellement positionné.

Suite au 2-2 annulé d'Adriano Bertaccini, Saint-Trond avait dans un premier temps déclaré qu'il se laissait l'occasion de se tourner vers l'Union Belge mais attendrait la position du département arbitral pour avoir tous les éléments en main.

Si les Canaris ont finalement annoncé vouloir porter plainte, la prise de parole de Jonathan Lardot dans Under Review restait tout de même attendue. L'ancien arbitre a donné raison aux Trudonnaires.

"Non, je ne suis pas d'accord avec la décision prise, j'aurais préféré que le but soit validé" a-t-il commencé d'une voix grave. "Je m'en réfère à la première action de Matthieu Epolo. Il sort de son but, voit le ballon arriver, tente de le contrôler, a toute la possibilité visuelle de le contrôler mais le fait mal".

Pas un hors-jeu sanctionnable

"Le règlement est clair : quand on a une vue claire sur le ballon qui arrive, que la possibilité de le contrôler correctement est là, sans pour autant prendre en compte la finalité de cette intervention, c'est considéré comme contrôlé" poursuit-il.

Sa conclusion est donc implacable : "Sur base de ces éléments, la phase où Epolo retourne vers sa ligne de but avec le ballon est une deuxième action. On voit également qu'Adriano Bertaccini ne met, dans un premier temps, pas le gardien sous pression. Et lorsque ce dernier rate son intervention, l'attaquant de Saint-Trond réagit et va mettre la pression". Les Trudonnaires sont donc confortés dans leur position, reste à voir quelle suite l'Union Belge donnera à l'affaire.