Saint-Trond va-t-il vouloir faire rejouer le match au Standard ? Le club réagit officiellement

Saint-Trond n'a pas digéré son but égalisateur annulé au Standard. Les Canaris se laissent le temps de la réflexion.

Au coup de sifflet final, Saint-Trond ne décolérait pas quant à l'annulation du but d'Adriano Bertaccini pour une position hors-jeu. Les premières réactions à chaud ont mis en évidence l'incompréhension des Trudonnaires, qui expliquent qu'une nouvelle phase de jeu commence à partir du moment où Matthieu Epolo contrôle le ballon, autorisant Bertaccini à venir le presser.

La nuit n'a pas apaisé toute la rancoeur des visiteurs. Vont-ils demander à faire rejouer la rencontre suite à cette phase décisive ? Le club a répondu à la question dans un communiqué, relayé par le journal Le Soir.

Saint-Trond ne se laissera pas faire mais ne veut pas se précipiter : "Nous allons prendre le temps de la réflexion car il n’est pas dans notre intérêt d’attiser les choses sans avoir toutes les données en mains".

🧐 | Le VAR a effacé la bourde de Matthieu Epolo pour hors-jeu. ❌ #STASTV pic.twitter.com/IXEeozdriD — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 2, 2024

Pas de décision hâtive

Les Canaris seront très attentifs à la justification du département arbitral : "Nous attendrons l’avis du corps arbitral lors du traditionnel « Under Review » et puis, nous réfléchirons à la position la plus adéquate. Notre objectif est d’avancer de manière paisible, afin que le calme s’invite après une action de jeu de nature à déchaîner les débats. Nous communiquerons en temps voulu".

L'analyse de la phase par le département arbitral sera donc très attendue. Et pourrait mener à une nouvelle saga quant à un potentiel match rejoué. La fédération a pris certaines dispositions pour éviter de connaître de nouveaux cas comme pour Anderlecht - Genk et Malines - Club de Bruges la saison passée, ces dispositions pourraient donc être rapidement mises à l'épreuve.