La nouvelle arme secrète de David Hubert : "Il ne lui manque qu'une seule chose..."

Nilson Angulo a changé le match ce dimanche en montant au jeu à la place de Thorgan Hazard. Son action sur l'assist est exactement ce qu'on attend de lui.

Avec le départ de Francis Amuzu, et parce qu'Elyess Dao vient à peine d'arriver et aura probablement d'un temps d'adaptation, Nilson Angulo peut espérer recevoir plus de temps de jeu dans les semaines et mois à venir. Du moins s'il prouve à David Hubert qu'il les mérite.

Et c'est exactement ce que l'Equatorien a fait ce dimanche : monté au jeu à la place d'un Hazard invisible, Angulo a mis le feu sur son flanc, fait souffrir Zan Rogelj et offert l'assist du seul but de la rencontre à son ami Luis Vazquez, autre remplaçant devenu sauveur au Mambourg.

Le supersub de David Hubert

"Écoutez, Nilson a d'énormes qualités, on le sait. La seule chose qui lui fait défaut, c'est la constance et la maturité", reconnaissait David Hubert après la rencontre. "Il doit apprendre à être bon sur 90 minutes, et nous y travaillons".

En réalité, Angulo a le profil d'un joueur qui ne sera peut-être jamais vraiment performant sur 90 minutes, mais pourra toujours ouvrir une défense dans la dernière demi-heure ou le dernier quart d'heure d'un match difficile. Il a fallu longtemps à Francis Amuzu pour devenir plus que ça... et l'est-il vraiment devenu au final ?

"Nilson doit avoir un mindset qui le rend performant d'entrée de jeu. Mais à l'heure actuelle, c'est un joueur frisson capable de débloquer un match, et ça, c'est une autre en soi", souligne Hubert. "C'est un profil important à avoir dans un noyau".

Au vu des innombrables blessures que déplore le Sporting d'Anderlecht ces dernières semaines, Nilson Angulo était en effet le seul, sur le banc, à pouvoir apporter de l'allant offensif. Il l'a très bien fait ce dimanche. Maintenant, il va devoir prouver qu'il sait le faire chaque semaine.