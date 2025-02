Qu'a-t-il manqué à Charleroi pour viser les Playoffs 1 ? "L'erreur du staff de Rik De Mil est de ne pas lui avoir fait confiance plus tôt"

Si le club n'a cette saison jamais publiquement visé les Playoffs 1, Charleroi a dit adieux à ses derniers espoirs de top 6 ce weekend. Un match à l'image des derniers mois.

Combien de fois cette saison Charleroi n'est-il pas reparti d'un match en ayant pu revendiquer plus sur base du football pratiqué entre les deux rectangles ? Hier, les Zèbres ont encore eu les opportunités pour prendre les devants face à Anderlecht. Mais comme au match aller, ils sont restés muets.

"C’est un peu l’histoire de leur saison. Charleroi est souvent l’équipe qui joue le mieux sur la pelouse, mais c’est plus rarement celle qui ramène les trois points" déclare Nordin Jbari dans Complètement Foot. Le consultant le confirme, le jeu proposé par les Carolos "aurait pu leur permettre d’intégrer les Playoffs 1".

Les regrets ne datent pas d'hier soir

Vu les difficultés traversées par certains autres clubs, il y avait pourtant la place : "Quand on voit le niveau du championnat cette saison, c’est une occasion manquée. Parce que dans le jeu, ils sont plus avancés que La Gantoise, par exemple. Mais Charleroi n’a pas eu de vrai buteur pendant une bonne partie de la saison. Avec un bon attaquant dès le début, c’est au minimum cinq ou six points en plus".

Nordin Jbari veut évidemment parler de Nikola Stulic. Le Serbe de 23 ans n'a été titularisé pour la première fois qu'à la fin du mois de novembre, à l'occasion du déplacement à Genk, il évoluait avant cela avec l'équipe U23 en D1 ACFF. Depuis, il en est à sept buts inscrits.

"L’erreur du staff de Rik De Mil est de ne pas lui avoir fait confiance plus tôt, alors qu’il est désormais incontournable. Pourquoi est-il devenu bon d’un seul coup ? Il avait déjà ses qualités en début de saison" conclut Jbari. Stulic semblait en tout cas présenter un profil plus en adéquation avec les manquements de l'équipe qu'Oday Dabbagh, dont le crédit a fini par s'épuiser.