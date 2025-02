Victoire à la Pyrrhus pour Anderlecht : "On va essayer d'avoir 11 joueurs jeudi..."

Le RSC Anderlecht l'a emporté au Mambourg, mais la liste des blessés s'est encore allongée. On ne peut que constater les dégâts dans le chef de David Hubert.

Le coach du RSCA a en effet encore pu ajouter deux noms à l'interminable liste des blessés et convalescents au Sporting. Aux blessures de Yari Verschaeren, Mario Stroeykens et Elyess Dao, se sont rajoutées celles de Samuel Edozie juste avant le coup d'envoi, puis Kasper Dolberg à la demi-heure.

Une victoire à la Pyrrhus donc, pour David Hubert, qui compte ses forces vives d'ici à jeudi. "Bien sûr qu'on se pose des questions. Mais c'est comme ça. It is what it is. Mon job est de gérer cette situation, même si en effet, on se retrouve à nouveau devant un puzzle", se résigne-t-il.

Quelle équipe contre Fenerbahçe ?

"Quand tu perds un titulaire avant le coup d'envoi, puis ton meilleur buteur en cours de match... Tous deux revenaient de blessure", rappelle Hubert. "Yari, Mario sont aussi absents, ça n'est pas rien. Je dois faire avec".

La situation est si inquiétante qu'on imagine mal l'entraîneur des Mauves prendre le moindre risque jeudi alors qu'Anderlecht aurait besoin d'un véritable miracle pour éliminer Fenerbahçe. Mais David Hubert fait mine de nier : "C'est un match de Coupe d'Europe, devant notre public. On ne va certainement pas jeter ce match, on alignera l'équipe la plus compétitive possible", prévient-il.

"Maintenant, des examens seront prévus début de semaine. J'espère toujours récupérer un maximum de joueurs mais en l'état, on verra déjà si j'ai 11 joueurs à aligner", reconnaît Hubert en riant jaune. "Puis, nous verrons mais j'espère bien récupérer un maximum de joueurs pour que la fin de saison soit plus facile à gérer".