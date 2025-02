Charleroi a-t-il manqué les Playoffs 1...dès l'été dernier ? "C'est à ce moment-là qu'ils font une erreur"

Charleroi a livré un match honorable face à Anderlecht. Mais comme souvent cette saison, l'efficacité a fait défaut.

Le regain de forme de Charleroi a coïncidé avec la titularisation de Nikola Stulic en pointe. Le grand Serbe a encore une marge de progression certaine, mais ses 7 buts ont permis à l'équipe d'entretenir un mince espoir de Playoffs 1.

Stulic a dû attendre jusqu'à la fin du mois de novembre avant de recevoir sa chance. Avant cela, il n'était qu'un attaquant parmi d'autres du noyau aux côtés d'Oday Dabbagh, Grejohn Kyei, Youssouf Sylla, et Youssouph Badji.

Aujourd'hui, Kyei est sa seule doublure : "Le problème du numéro 9 ne vient pas du mercato d’hiver. Les clubs ne veulent pas les lâcher, même s’ils sont deuxièmes dans la hiérarchie. Mais Charleroi rate peut-être les Playoffs 1 dès le mercato d’été. C’est à ce moment-là qu’ils font une erreur. Il faut essayer de donner confiance aux attaquants que l’on a déjà avant d’en acheter un en urgence en janvier" analyse Nordin Jbari dans Complètement Foot.

Trop de tergiversations devant

Le poste cristallise les critiques des supporters, qui reprochaient à Mehdi Bayat de recruter en quantité et non en qualité sur le front de l'attaque. Sa gestion prudente pour maintenir le club dans le vert irrite le Mambourg : "Mehdi Bayat a raison de gérer le club de cette manière. Le problème, c’est qu’il le répète depuis des années et que les supporters n’en peuvent plus" poursuit Jbari.

"D’autant plus que Charleroi a déjà prouvé qu’il pouvait recruter de très bons joueurs sans faire de folie financière. Évidemment, ils n’auront pas un Victor Osimhen chaque année. C’est le lot de ce type de clubs : ils doivent travailler dix fois plus que les autres sur le mercato" conclut l'ancien Diable Rouge.