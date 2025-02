Anderlecht a abandonné l'idée du beau jeu ce dimanche : "Au vu des circonstances..."

On a l'habitude, à Anderlecht, de jouer sur une pelouse catastrophique. Pourtant, c'est bien l'état de la pelouse que Mats Rits a pointé du doigt après la rencontre.

Au moment d'expliquer la piètre performance des deux équipes, Mats Rits a immédiatement pointé du doigt le terrain certes catastrophique du Mambourg. "C'était difficile de jouer sur un tel terrain, nous l'avons rapidement réalisé. Ca ne permettait pas un jeu technique. Nous avons donc changé de plan de jeu à la mi-temps", révélait-il.

Effectivement, après la pause, Anderlecht a davantage opté pour les longs ballons. "C'était pour réduire les espaces et privilégier les deuxièmes ballons. Ce n'est peut-être pas le plus beau jeu, mais l'essentiel en ce moment est de remporter de tels matchs", a-t-il ajouté.

La manière n'était pas là, mais la mentalité, oui

David Hubert était pleinement d'accord avec cette analyse. "C'était difficile de créer quelque chose sur ce terrain. C'était le cas pour les deux équipes. C'est pourquoi, à la mi-temps, nous avons ajusté notre jeu vers plus de verticalité. En étant présents sur les deuxièmes ballons et en exploitant plus rapidement l'espace."

"En raison des circonstances, c'était la chose à faire. Cela nous a donné quelques bonnes occasions et nous avons pu exploiter la vitesse d'Angulo", ajoute Hubert.

Résultat : un match fort pénible pour le spectateur neutre. "C'était un match où celui qui marquerait en premier allait gagner. Je suis satisfait de la mentalité que nous avons affichée ensuite. La manière n'y était pas, mais la mentalité oui", résume le coach du RSCA.