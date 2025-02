LIVE : Suivez Charleroi - Anderlecht en direct commenté (18h30)

David Hubert déplore encore plusieurs absents pour le déplacement du RSCA à Charleroi. Heureusement pour les Mauves, quelques titulaires sont de retour par rapport à Istanbul.

On pensait que David Hubert avait fait tourner pour le déplacement au Fenerbahçe, notamment en laissant Yari Verschaeren sur le côté. Mais le n°10 est encore absent ce dimanche, et l'entrejeu anderlechtois est donc composé de Dendoncker, Rits et Hazard, Mario Stroeykens étant aussi absent.

La suspension de Killian Sardella permet à Ali Maamar de retrouver le onze pour la première fois depuis le 19 janvier. Il est préféré à Foket au poste de back droit, et jouera donc pour la première fois en équipe A à son meilleur poste, back droit.

Devant, Kasper Dolberg retrouve le onze aux dépens de Luis Vazquez, et est entouré de César Huerta et Samuel Edozie.

Le onze du RSCA :

Coosemans / Augustinsson - Hey - Simic - Maamar / Dendoncker - Rits - Hazard / Huerta - Dolberg - Edozie