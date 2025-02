Un cadre du KRC Genk sur le départ pour La Liga ? Il en rêve

Jarne Steuckers est en grande forme au KRC Genk, avec 8 buts et 5 passes décisives. Le milieu offensif souligne que l'aspect mental dans le football de haut niveau est tout aussi important que le physique, surtout s'il veut faire ses preuves à l'étranger.

"Dans le football de haut niveau, la tête est au moins aussi importante que les jambes. Cela est largement sous-estimé par le monde extérieur. La pression mentale peut être énorme et surtout les joueurs créatifs peuvent être paralysés", confie le milieu de terrain au Nieuwsblad.

Cette saison, il semble que la mentalité du jeune talent commence à porter ses fruits. Les statistiques confirment sa montée en puissance, et lui-même n'hésite pas à souligner sa régularité croissante.

"En ce sens, j'ai effectivement progressé," pointe le joueur de 23 ans. "L'entraîneur Thorsten Fink et le staff m'aident dans cette démarche. Après avoir raté six passes, la septième peut encore être décisive."

Un grand pas vers La Liga ?

Le rêve de rejoindre La Liga, que Steuckers avait précédemment mentionné comme une destination idéale, reste bien présent dans son esprit. "Ma façon de jouer correspond à la vision du football espagnol, plus technique et tactique. Jouer dans le championnat belge, physiquement exigeant, me prépare aussi bien à d'autres aventures à l'étranger", souligne Steuckers.

Le jeune joueur garde aussi son attention fixée sur la saison en cours. Son objectif ultime ? La Ligue des Champions. "Si vous êtes en tête toute l'année, vous devez aussi avoir de grands objectifs", conclut-il.