🎥 Mais comment Ilay Camara a-t-il pu rater ça ? Le loupé fou qui empêche le Standard d'égaliser face à Genk

Le Standard, mené par Genk, a espéré égaliser via Ilay Camara. Mais le Rouche a manqué l'immanquable...

Le Standard recevait le Racing Genk ce vendredi, et les Rouches se sont inclinés à domicile face au leader. Un résultat qui n'aurait peut-être pas été influencé par un but liégeois, mais Ilay Camara ne manquera tout de même pas de s'en vouloir.

En effet, alors que le score était de 0-1, et au meilleur moment possible pour égaliser - peu de temps avant la mi-temps - Camara s'est retrouvé dans une position idéale. Mais l'ailier du Standard s'est totalement troué, envoyant le ballon au-dessus des buts vides.

Un raté qui a rendu fou Ilay Camara, et on le comprend volontiers. Le Standard encaissera en fin de rencontre le 0-2, et commence donc assez mal sa série folle qui doit mener les Rouches vers le top 6....