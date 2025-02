Interview Le Standard a probablement perdu plus que trois points face à Genk, sans avoir montré son meilleur visage

C'est une sacrée déception pour le Standard, battu face au leader du championnat sans avoir montré son meilleur visage, vendredi soir. Les Rouches n'ont désormais plus leur sort entre les mains dans la course au top 6 et doivent espérer que leurs concurrents perdent des points.

Une grosse déception pour le Standard, qui avait l'occasion de rejoindre le top 6 en cas de victoire face au Racing Genk, ce vendredi soir. Mais les Rouches ne se sont pas montrés assez entreprenants, surtout en première mi-temps. "On leur a donné trop d'occasions en première mi-temps, on a mis la pression trop tard dans ce match", regrettait Marlon Fossey au micro du diffuseur DAZN après la rencontre. Un manque d'efficacité trop important face au leader du championnat Le Standard a montré un meilleur visage après le repos. Plus offensif, le Matricule 16 n'a cependant jamais réussi à trouver le chemin des filets avant le penalty de Dennis Ayensa en toute fin de match, à qui il a fallu deux tentatives pour tromper le gardien par intérim, Bryan Heynen. "On a su créer quelques occasions importantes en seconde période qui auraient pu faire basculer la partie. Ça n'a pas tourné en notre faveur, parce qu'on n'a pas été assez efficaces en reconversion." On n'a plus notre sort entre les mains, on doit espérer que nos concurrents perdent des points" Désormais, le Standard pourrait voir La Gantoise prendre cinq longueurs d'avance à la sixième place, avec le déplacement des Rouches au Club de Bruges. Cette défaite face à Genk constitue donc un sérieux revers dans la course au top 6. "On n'a plus notre sort entre les mains et on doit maintenant espérer que nos concurrents perdent des points. Il reste quatre matchs, on doit rester unis jusqu'à la fin."