Bruno Venanzi indirectement impliqué dans une offre pour le rachat du Standard : qu'en pensent les Américains ?

Les Émiratis ne seraient finalement pas totalement hors course en ce qui concerne le rachat du Standard. Une implication de Bruno Venanzi est cependant l'un des facteurs qui inquiète les Américains.

Alors que L'Avenir affirmait que l'offre émiratie avait été retirée des négociations pour le rachat du Standard, il n'en serait finalement rien. C'est du moins ce qu'explique le journaliste sportif belge le plus suivi sur X, Sacha Tavolieri.

Ce dernier explique que la proposition serait en attente. La raison ? Le groupe en question, Emaar, aurait tout simplement refusé de révéler le nom des fournisseurs de fonds et de surenchérir.

Les dirigeants américains du club liégeois seraient inquiets quant à une implication indirecte de Bruno Venanzi. Si les Émiratis veulent racheter le club, ils devraient donc probablement retirer l'ancien président de leur demande.

La banque, Moelis&Co, qui souhaiterait entrer dans des négociations plus exclusives avec plusieurs acteurs, pourrait perdre des investisseurs potentiels en jouant de la sorte. Le nom du grand racheteur devrait, pour rappel, être connu au plus tard mi-avril.

La seule offre qui semble donc totalement écartée à ce jour est celle de Glenn Straub. L'investisseur américain n'aurait proposé pas plus de 10 millions d'euros et semble plus intéressé par le rachat d'Ajaccio.