Un Ivan Leko très déçu, mais lucide : "Passer les 45 premières minutes dans nos 16 mètres n'était pas le plan"

C'est un Ivan Leko lucide qui s'est présenté en conférence de presse après la défaite du Standard face au Racing Genk. L'entraîneur des Rouches n'était pas très satisfait de la prestation de ses joueurs, notamment en ce qui concerne la première période.

"Genk a été meilleur que nous en première mi-temps. Ils ont gagné en confiance au fil des minutes et ont ouvert le score sur un pressing trop naïf de notre part. On s'est entraînés pendant la semaine à mettre du rythme, de la pression et à défendre haut, mais on a passé les 45 premières minutes dans nos seize mètres."

Une bonne demi-heure ne suffit pas pour battre le leader

En seconde période, le Standard s'est montré plus entreprenant. Le Matricule 16, surtout via Hountondji, s'est procuré plusieurs opportunités durant la première demi-heure de la deuxième mi-temps, avant se faire couper les jambes par le 0-2 de Tolu Arokodare.

"Oui, on a eu des occasions en seconde période, mais la meilleure équipe a gagné. On peut toujours parler avec des 'si', mais nous n'avons simplement pas été assez bons. Contre ce genre d'équipes, il faut être à 300% pendant 95 minutes et ça n'a pas été notre cas."

"Personne ne s'attendait à ce qu'on prenne quelque chose contre le leader du championnat, mais en football, la meilleure équipe ne gagne pas toujours. Il faut prendre sa chance, prendre des risques, tester ses limites et se battre. On a eu des occasions en deuxième mi-temps, mais on a manqué de chance pour les mettre au fond."

Dennis Ayensa était malade, Henry Lawrence a reçu un coup

Ce n'est donc pas de la meilleure des manières que le Standard a commencé ses mini Champions Play-Offs. De son côté, Ivan Leko espèrera récupérer en pleine forme un Dennis Ayensa malade qui avait encore 39 de température vendredi matin, ce qui explique sa non-titularisation, et Henry Lawrence, qui souffre des abdominaux après son contact avec Bazunu en début de match, pour le déplacement au Club de Bruges, dimanche prochain.