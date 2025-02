🎥 Gardien intérimaire qui a stoppé le premier penalty d'Ayensa, Bryan Heynen revient sur la fin de match folle entre le Standard et Genk : "J'espérais avoir le bénéfice du doute"

Le Racing Genk s'est imposé au Standard, ce vendredi soir, après une fin de match assez folle. Mike Penders exclu, c'est Bryan Heynen qui s'est placé entre les poteaux et qui a sorti le premier penalty de Dennis Ayensa... avant de devoir se retourner quelques instants plus tard.

Le Racing Genk menait méritoirement 0-2 au Standard, mais tout a failli basculer en fin de match. Sur une déviation d'Ayensa dans la profondeur, Andréas Hountondji a été heurté par la sortie de Mike Penders.

Le jeune gardien a donc logiquement été expulsé, tandis que Thorsten Fink avait déjà réalisé tous ses changements. Il fallait donc un joueur de champ pour terminer la rencontre entre les poteaux et pour tenter d'arrêter le penalty des Rouches.

Bryan Heynen n'a finalement pas été décisif, mais il porte tout de même la cape de héros

Directement, Bryan Heynen s'est dirigé vers son banc, et la situation est devenue claire. C'est le capitaine des Limbourgeois qui allait essayer de stopper le penalty de Dennis Ayensa "Nous étions vraiment surpris, mais alors vraiment sous le choc", riait Bonsu Baah en zone mixte à propos de ce moment.

Malade, ce qui a expliqué sa non-titularisation, Dennis Ayensa s'est présenté, mais a vu son envoi détourné par Bryan Heynen. De quoi provoquer une hystérie intense mais passagère dans le parcage visiteurs et sur le banc de Genk, puisque le gardien par intérim avait quitté sa ligne trop tôt. Ayensa a donc pu retenter sa chance, et ne s'est cette fois pas loupé.

ūüėĪ | Un milieu de terrain qui arrête un penalty ? C'est Bryan Heynen ! ūüߧ‚õĒÔłŹ #STAGNK pic.twitter.com/TO24Mk3UrL — DAZN Belgique (@DAZN_BENL) 14 février 2025

"C'était sympa de l'arrêter, mais l'arbitre m'a dit que j'avais quitté la ligne trop tôt. J'espérais avoir le bénéfice du doute", a déclaré Bryan Heynen lui-même après la rencontre. Même si le temps additionnel était déjà largement dépassé, Jan Boterberg a laissé jouer une minute supplémentaire, qui n'a pas permis au Standard d'apporter à nouveau le danger.

"Après cet arrêt, j'avais confiance (rires). Non, non, je plaisante, il était important de garder le ballon le plus loin possible de notre surface. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup garder les gardiens, mais ça fait longtemps maintenant. Ici, c'est l'entraîneur des gardiens qui m'a appelé, j'ai donc décidé de prendre place entre les poteaux."

Bryan est une véritable légende. Dans nos têtes, il a arrêté ce penalty"

Un moment marquant pour tout le monde, à Genk. Y compris pour Joris Kayembe. "C'est incroyable, Bryan est une véritable légende. C'est dommage que l'arbitre nous ait enlevé ce moment, mais dans nos têtes, il a arrêté ce penalty" a déclaré le latéral gauche, toujours dans la zone mixte de Sclessin.