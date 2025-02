Un test de force comme baptême du feu : comment Attila Szalai a directement été plongé dans le grand bain avec le Standard

Pour sa première titularisation dans notre championnat, Attila Szalai s'est frotté à Tolu Arokodare, l'attaquant le plus physique de celui-ci. Un sacré duel entre les deux hommes, vendredi soir à Sclessin.

Après la défaite subie à Westerlo, Ivan Leko a voulu changer les choses face au Racing Genk et a réalisé six changements dans son onze de base. Parmi eux, la toute première titularisation d'Attila Szalai.

Le défenseur central hongrois, qui n'était monté que durant cinq minutes face à Dender, commençait son tout premier match de la saison, lui qui n'avait pas eu voix au chapitre en Bundesliga et qui n'avait plus disputé les 90 minutes d'un match officiel depuis plus de 400 jours.

International à 46 reprises, Szalai est venu apporter une touche d'expérience au sein de la défense des Rouches, mais aussi une belle dose d'impact physique. Le joueur de 27 ans, prêté par Hoffenheim, mesure 1.92 m et est très large des épaules.

Avec Tolu Arokodare, Attila Szalai a tout de suite pu mesurer l'impact physique en Pro League

Vendredi, pour sa réelle première, il a déjà pu se frotter à l'un des meilleurs attaquants du championnat, et probablement le plus physique : Tolu Arokodare, l'homme le plus prolifique de notre compétition avec quinze buts à son compteur. Les duels entre le Hongrois et le Nigérian de 1.97 m valaient le détour.

"C'était un très beau duel avec lui. Tolu est un excellent attaquant, très physique, qui est souvent servi avec des longs ballons et qui est très intelligent. J'aime aussi avoir beaucoup d'engagement physique, je pense que c'était un bon match pour nous deux", nous commentait Szalai dans la zone mixte de Sclessin.

Si l'on dit parfois que les joueurs étrangers sont surpris par l'impact physique lorsqu'ils arrivent en Pro League, Attila Szalai a directement eu l'occasion de se mettre dans le bain en se frottant à un sérieux morceau.