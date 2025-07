Le nouveau numéro 1 de Genk ? Hendrik Van Crombrugge est catégorique : "On considère que je comprends la situation"

Après le départ de Mike Penders, Hendrik Van Crombrugge a commencé la saison en tant que titulaire au Racing Genk. Mais gardera-t-il sa place ?

Au Club de Bruges, Simon Mignolet a été l’homme du match face au Racing Genk, malgré un possible passage sur le banc dans les semaines à venir. Grâce à ses arrêts décisifs, son équipe a pu renverser des Limbourgeois qui peuvent nourrir de regrets.

Genk a dominé pendant une heure, mais dans les trente dernières minutes, le Club de Bruges a pris le dessus. À deux reprises, les Brugeois ont marqué à la suite d’un corner mal dégagé dans le rectangle de Genk.

Sur le premier but, c’est Ordonez qui a expédié le ballon dans la lucarne. Sur le deuxième, Van Crombrugge a repoussé une tentative directement dans les pieds de Mechele, qui a envoyé le ballon à ras de terre dans une forêt de jambes limbourgeoises.

Hendrik Van Crombrugge ne sent pas sa place menacée à Genk

Le gardien de Genk a-t-il commis une erreur ? "En tant que gardien, vous sortez pour repousser le ballon le plus loin possible, mais ce n’est pas toujours évident. Face au Club de Bruges, il y a quatre armoires à glace d’1m90 dans la surface, donc vous faites de votre mieux pour aider l’équipe. Ce but, c’est surtout un coup de malchance, vu le monde présent dans les seize mètres", a-t-il ajouté.

Doit-il craindre pour sa place, avec l’arrivée de Tobias Lawal ? "Absolument pas", a répliqué Van Crombrugge, visiblement agacé. "Suis-je le numéro un au Racing Genk ? Je n’ai reçu aucune explication, on part du principe que je comprends la situation. Ça n’a pas changé cette saison. J’ai prouvé ma valeur pendant la préparation, mais dans un club comme Genk, il faut aussi un bon deuxième gardien."