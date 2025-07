Le KRC Genk inflige une lourde défaite au KAS Eupen !

Le KRC Genk a disputé un match amical contre la KAS Eupen ce lundi. Les Limbourgeois se sont imposés 6-0 face au club de deuxième division.

Le KRC Genk a entamé sa saison par une défaite évitable 2-1 face au Club de Bruges. Les Limbourgeois avaient pourtant ouvert le score (0-1), mais ont tout laissé filer après la pause.

Dès le lundi, une nouvelle rencontre était déjà au programme : un match amical contre Eupen. Cette fois, tout s’est bien passé pour Genk, qui s’est largement imposé 6-0 face au club de Challenger Pro League.

Lawal, Nkuba, Kongolo, Palacios, Medina, Bangoura, Hrosovsky, Oyen, Heymans, Sor et Arokodare figuraient dans le onze de départ. Mis à part Palacios et Oyen, il s’agissait des remplaçants lors du match contre le Club de Bruges.

Après huit minutes, Heymans ouvrait la marque. Une minute plus tard, Sor doublait la mise : 2-0. Tolu inscrivait ensuite le 3-0, score à la mi-temps. Sor avait aussi trouvé le poteau.

Après la pause, Yokoyama remplaçait Oyen, et plus tard, Bibout prenait la place de Tolu. Heymans s’offrait un doublé, Nkuba inscrivait le 5-0 sur une passe décisive de Tolu, et Mirisola fixait le score final à 6-0.