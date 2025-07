Simon Mignolet est clair sur le système de rotation mis en place par Nicky Hayen

Le Club de Bruges a choisi un étonnant plan pour ses gardiens : Mignolet et Jackers se répartissent les matchs jusqu'à la trêve internationale. L'un jouera en Europe, l'autre en championnat.

Nicky Hayen a annoncé dimanche qu'une rotation avait été instaurée au Club de Bruges pour le poste de gardien. Simon Mignolet devrait garder les buts lors des rencontres européennes, tandis que Nordin Jackers s'occupera du championnat.

Cette décision est valable jusqu'à la trêve internationale, après quoi la situation sera réévaluée. Simon Mignolet a abordé ce sujet dans le podcast football de HLN : "Ce qui compte avant tout, c’est qu’il y ait un bon gardien dans les cages."

"Nous savons quel est le plan jusqu'au 31 août inclus. D'une certaine manière, je comprends cette décision. J'essaie de m'y adapter. Ce n’est pas moi qui prends les décisions. Mon rôle est simplement de montrer sur le terrain que je suis présent", poursuit le gardien.

Frank Boeckx, qui a déjà connu ce système, n’en est pas du tout partisan : "Personnellement, je n'ai vraiment pas apprécié cette situation. À l'époque, Hein Vanhaezebrouck faisait une rotation entre Mats Sels et moi."

"Mats allait frapper tous les jours à la porte du coach pour lui dire qu'il voulait jouer. Attention, moi non plus, ça ne me plaisait pas. C'est une épée de Damoclès au-dessus de l'équipe", conclut Boeckx.