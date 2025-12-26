Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

Le vendredi du boxing day à la belge se terminera sur un duel des Sporting. Un match très attendu entre deux équipes en assez bonne forme.

Hé oui, malgré des résultats pas au rendez-vous, on peut le dire : ce Sporting Charleroi-là est en bonne forme. Paradoxalement redynamisé par le départ de Rik De Mil, le RCSC reste sur deux très bons matchs contre l'Union Saint-Gilloise et le KRC Genk, et aimerait terminer l'année sur un troisième match invaincu de rang face à un troisième cador.

Cela serait insuffisant aux hommes de Hans Cornelis pour véritablement se rapprocher du wagon de tête et des Playoffs, mais l'objectif est ailleurs : éviter les Playdowns et disputer les PO2. La zone rouge n'est que deux points derrière, et il faudra donc prendre au moins un point au Lotto Park pour entamer 2026 en sécurité.

Objectif 3 points pour Anderlecht

Côté Anderlecht, l'objectif est clair : la victoire, afin de terminer l'année sur une bonne note. Certes, le match nul à l'Antwerp avait un goût de victoire après avoir été mené 2-0, mais le bilan comptable est là : 4/9 sur les trois derniers matchs. Seuls les trois points feront passer ce total dans le positif.

Y aura-t-il une surprise dans le onze anderlechtois ? On ne s'y attend pas. Car voir Mihajlo Cvetkovic réintégrer le onze serait plutôt de l'ordre du bon sens, tant le jeu des Mauves a été plus fluide en seconde période au Bosuil. Pour le reste, Besnik Hasi n'a pas les options à sa disposition.

Hans Cornelis, lui, fera probablement confiance au onze qui a fonctionné lors des deux matchs précédents... mais Antoine Colassin frappe à la porte de l'équipe. Et s'il remplaçait Aurélien Scheidler en pointe ?





Les onze probables :

RSCA : Coosemans / N'diaye - Hey - Sardella - Maamar / Saliba - De Cat - Hazard / Angulo - Cvetkovic - Bertaccini

Charleroi : Delavallée / Nzita - Keita - Ousou - Van den Kerkhof / Titraoui - Camara / Guiagon - Pflücke - Bernier / Colassin