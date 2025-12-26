Suis Anderlecht - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 26/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 20
Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi
Photo: © photonews

Le vendredi du boxing day à la belge se terminera sur un duel des Sporting. Un match très attendu entre deux équipes en assez bonne forme.

Hé oui, malgré des résultats pas au rendez-vous, on peut le dire : ce Sporting Charleroi-là est en bonne forme. Paradoxalement redynamisé par le départ de Rik De Mil, le RCSC reste sur deux très bons matchs contre l'Union Saint-Gilloise et le KRC Genk, et aimerait terminer l'année sur un troisième match invaincu de rang face à un troisième cador.

Cela serait insuffisant aux hommes de Hans Cornelis pour véritablement se rapprocher du wagon de tête et des Playoffs, mais l'objectif est ailleurs : éviter les Playdowns et disputer les PO2. La zone rouge n'est que deux points derrière, et il faudra donc prendre au moins un point au Lotto Park pour entamer 2026 en sécurité.

Objectif 3 points pour Anderlecht 

Côté Anderlecht, l'objectif est clair : la victoire, afin de terminer l'année sur une bonne note. Certes, le match nul à l'Antwerp avait un goût de victoire après avoir été mené 2-0, mais le bilan comptable est là : 4/9 sur les trois derniers matchs. Seuls les trois points feront passer ce total dans le positif.

Y aura-t-il une surprise dans le onze anderlechtois ? On ne s'y attend pas. Car voir Mihajlo Cvetkovic réintégrer le onze serait plutôt de l'ordre du bon sens, tant le jeu des Mauves a été plus fluide en seconde période au Bosuil. Pour le reste, Besnik Hasi n'a pas les options à sa disposition.

Hans Cornelis, lui, fera probablement confiance au onze qui a fonctionné lors des deux matchs précédents... mais Antoine Colassin frappe à la porte de l'équipe. Et s'il remplaçait Aurélien Scheidler en pointe ? 

Les onze probables : 

RSCA : Coosemans / N'diaye - Hey - Sardella - Maamar / Saliba - De Cat - Hazard / Angulo - Cvetkovic - Bertaccini 

Charleroi : Delavallée / Nzita - Keita - Ousou - Van den Kerkhof / Titraoui - Camara / Guiagon - Pflücke - Bernier / Colassin 

Prono Anderlecht - Charleroi

Anderlecht gagne
Partage
Anderlecht Anderlecht gagne Partage Charleroi Charleroi gagne
86.48% 10.68% 2.85%
Les plus populaires
2-1
(95x)		 2-0
(68x)		 3-1
(37x)

Comparatif Anderlecht - Charleroi

Classement

4
12

Points

35
21

Gagner

10
5

Perdre

4
8

Buts inscrits

27
21

Buts reçus

20
25

Cartes jaunes

49
37

Cartes rouges

3
2

face-à-face remportés

35
11
11
24/10 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
16/02 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
21/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-0 Charleroi Charleroi
11/02 18:30 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/08 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Charleroi Charleroi
26/12 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
03/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-0 Charleroi Charleroi
27/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
19/01 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Charleroi Charleroi
18/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Charleroi Charleroi
04/10 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
09/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Charleroi Charleroi
12/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
29/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
06/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
10/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 Charleroi Charleroi
13/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Anderlecht Anderlecht
18/05 20:30 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
01/12 20:30 Charleroi Charleroi P2-2 Anderlecht Anderlecht
11/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
24/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Charleroi Charleroi
20/09 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Charleroi Charleroi
22/11 18:00 Charleroi Charleroi 3-1 Anderlecht Anderlecht
10/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Charleroi Charleroi
23/11 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 Charleroi Charleroi
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
27/10 19:00 Charleroi Charleroi 2-0 Anderlecht Anderlecht
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Charleroi Charleroi
07/08 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 Anderlecht Anderlecht
06/03 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
19/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
09/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
29/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
03/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
22/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
22/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
08/04 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Charleroi Charleroi
07/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
04/11 19:30 Charleroi Charleroi 3-3 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Charleroi Charleroi
24/09 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 Charleroi Charleroi
13/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
17/10 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
01/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
28/09 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
30/11 00:00 Charleroi Charleroi 0-0 Anderlecht Anderlecht
Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 2-3 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
