Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

Thorgan Hazard est plus proche de la fin de sa carrière que du début, et il pense déjà à l'après. Le frère d'Eden aimerait se reconvertir tout en restant dans le monde du football.

Si Eden Hazard reste (pour l'instant) assez loin des terrains et des responsabilités du monde du football depuis sa retraite, cela ne devrait pas être la même chose pour son frère cadet.

En effet, Thorgan Hazard, qui gère ses intérêts lui-même (il négocie seul avec le RSCA), se voit bien entamer une reconversion rapide une fois les crampons rangés.

Hazard directeur sportif d'ici deux ans ?

Selon le Nieuwsblad, Hazard aurait déjà une idée derrière la tête. À 32 ans, il sait que sa carrière approche de son terme et d'ici deux ou trois ans, il compte raccrocher pour envisager la suite. L'objectif : devenir... directeur sportif.

L'objectif de Thorgan serait de terminer sa carrière en Belgique, si possible à Anderlecht : on sait qu'il aimerait prolonger de deux ans au RSCA, ce qui fait traîner les discussions avec Olivier Renard. S'il prolonge, Hazard risque de devoir accepter une grosse baisse salariale.

Cette saison, Thorgan Hazard a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues, pour 6 buts et 6 passes décisives. Un bilan qui plaide en sa faveur : quand il n'est pas dans un bon jour, c'est tout le Sporting qui tousse.