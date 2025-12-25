La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"
Nilson Angulo se révèle cette saison avec Anderlecht, mais le chemin a été long et solitaire. Arrivé en 2022 à 18 ans depuis LDU Quito, l'ailier a eu du mal à s'intégrer.

"Moi, je pensais que tout irait très vite après mon départ de Quito", raconte Nilson Angulo dans Het Nieuwsblad. "Mais en Belgique, rien ne s’est passé comme je l’avais imaginé. Je me suis souvent dit : Je ne suis pas un joueur pour Anderlecht. Ça me frustrait énormément. Dans mon appartement, il m’est arrivé de pleurer."

La solitude a beaucoup pesé, surtout parce que sa famille n’a pas pu venir le voir. "Je viens d’une famille de neuf enfants", explique Angulo. "Mais à cause de problèmes de visa, ma famille n’a pas pu venir en Belgique. La solitude m’a endurci, mais j’aurais aimé avoir mes proches avec moi durant ces années difficiles. Ma mère était à Istanbul quand on a joué contre Fenerbahçe. C’est le seul match en Europe qu’elle a vu de moi."

Angulo a dû se battre contre la solitude

Sportivement, ce n’était pas simple. "Je n’en veux pas à Riemer", dit-il honnêtement. "Je devais passer par un processus et ça a pris plus de temps que prévu. En plus, je n’aimais pas défendre quand je suis arrivé ici." Sous Besnik Hasi, tout a changé. "Maintenant, je comprends que ça aide l’équipe quand je fais mes tâches défensives."

Hasi l’a recadré, parfois durement. "Besnik me dit souvent que je joue trop pour le public", avoue Angulo. "Il se fâche quand je tente des dribbles risqués. Pas de fantaisies." Mais il sent la confiance. "Le coach m’aide et me pousse au maximum. Il m’explique très clairement comment je peux être le plus utile à l’équipe."


Cette approche porte ses fruits. Avec cinq buts et huit passes décisives, Angulo est le joueur le plus décisif d’Anderlecht. Son contrat a été prolongé jusqu’en 2029 et sa valeur a fortement augmenté. "Mon but contre l’Union m’a donné le plus de plaisir", conclut-il. "Plus que celui contre Westerlo. J’ai compris à quel point il était important de gagner ce derby contre le champion."

Suis Anderlecht - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (26/12).

