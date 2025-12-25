Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

Mihajlo Cvetkovic a commencé trois matchs consécutifs comme titulaire pour Anderlecht, mais a ensuite dû débuter sur le banc. Durant ce laps de temps, Besnik Hasi a choisi Adriano Bertaccini comme seul pointe, pour donner une chance à Mario Stroeykens, puis Enric Llansana.

Pourtant, le jeune attaquant serbe s'est fait remarquer à chaque fois qu'il est entré en jeu. Son dynamisme et sa détermination ont permis à Anderlecht de renverser le cours des matchs. Interrogé à son sujet en conférence de presse, Besnik Hasi se dit ravi par la réaction de son joueur.

"Tout est allé très vite pour lui et nous avons remarqué qu'il n'avait plus la même énergie dernièrement", a expliqué Hasi à propos de son attaquant. "Dans un tel cas, il est préférable de ralentir un peu le rythme pour un jeune joueur".

Cvetkovic n'était pas étranger à la bonne deuxième mi-temps d'Anderlecht à l'Antwerp : "Maintenant, tout va mieux pour lui. Nous voyons comment il revient avec énergie et peut renverser le cours des matchs. Vendredi, il devrait probablement débuter à nouveau dans le onze de départ", poursuit Hasi.

Vers un retour à deux attaquants

L'entraîneur anderlechtois n'a d'ailleurs pas beaucoup de choix. Evoluer avec Bertaccini seul en pointe ne s'avère pas être une solution concluante. Chaque fois que Hasi a dévié de son équipe type constituée il y a quelques semaines, Anderlecht a rencontré des problèmes.

Mihajlo Cvetkovic devrait donc à nouveau débuter en pointe contre Charleroi, pour la première fois depuis trois matchs. De quoi lui permettre de marquer son premier but depuis la victoire contre Malines il y a pratiquement deux mois. Il faudra bien ça à Anderlecht pour se venger de la défaite 1-0 au Mambourg.