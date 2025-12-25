Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

Demain soir, Charleroi se rendra à Anderlecht. Hans Cornelis s'est présenté face à la presse pour la traditionnelle conférence de presse de veille de match.

Pour la troisième fois, c'est Hans Cornelis qui sera en charge des Carolos ce vendredi. Les deux premières rencontres sous sa houlette ont été concluantes, avec des partages décrochés face à l'Union Saint-Gilloise et Genk qui auraient même pu se transformer en victoire.

Les Zèbres veulent commencer comme ils avaient terminé contre Genk : "On a fait une bonne deuxième mi-temps. Ça nous donne de la confiance mais on a commencé le match avec trop de respect. Et on ne doit pas se satisfaire d'un point. Avec 4/6 sur les deux dernières parties, cela aurait déjà été une grosse différence au classement", explique Cornelis en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Les Carolos veulent frapper un grand coup

Au match aller, Charleroi avait pris le dessus sur Anderlecht dans ce duel 100% Sporting. Mais confirmer ce résultat au Lotto Park ne sera pas simple. Derrière le 50 sur 57 de l'Union au Parc Duden en 2025, Anderlecht fait également carton plein à domicile : une seule défaite (contre Zulte Waregem) cette saison, avec notamment six victoires contre les six équipes présentes dans le top 6.

"C'est vrai que notre adversaire à domicile ne présente pas le même visage qu'à l'extérieur. Techniquement, c'est une très bonne équipe qui sait s'adapter, comme Hasi l'a montré face à l'Antwerp", estime Cornelis.

Lire aussi… Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"›

Le successeur de Rik De Mil vivra sa dernière rencontre comme intérimaire sur le banc. Les prestations des deux dernières semaines plaident en faveur d'une confirmation comme T1. Mais le principal intéressé ne veut pas tirer la couverture à son cas personnel : "Je ne pense pas trop à ça", lance-t-il. On en reparle en 2026 ?