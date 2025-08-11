Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

Zulte Waregem tient son premier résultat référence de la saison : les promus ont été s'imposer sur la pelouse d'Anderlecht. Sven Vandenbroeck était ravi, même s'il espère produire un autre football à l'avenir.

L'entraîneur a délibérément opté pour du "football moche", selon ses propres termes : une approche défensive et des contres rapides, un style qu'il n'apprécie pas particulièrement. "C'est une manière de jouer très différente, mais très efficace. Ce n'est pas ce que je préfère faire, mais surtout en vue du match de la semaine prochaine contre le Club Bruges, c'est quelque chose à prendre en considération."

Comparé aux matchs contre le KV Malines et Westerlo, où le Zulte Waregem a tenté de jouer mais n'a récolté qu'un point, cette approche pragmatique a parfaitement fonctionné. Vandenbroeck a vu comment son équipe a fermé les espaces au bon moment, ce qui a frustré Anderlecht.

"L'engagement des joueurs était fantastique. Ils ont fermé tous les espaces au bon moment. Peut-être que cela ne donne pas le match le plus agréable à voir, mais cela donne un résultat. Et c'est ce qui compte pour le moment", concédait le coach flandrien.

Les joueurs montés au jeu ont également amené quelque chose. "La manière dont les remplaçants ont rempli leur rôle était très mature. C'était peut-être un match de référence en termes défensifs, même s'il faut encore progresser dans certains domaines. Ce n'est pas illogique à ce stade de la saison."

Vossen ne jouera pas tout

Vandenbroeck a également loué l'attitude du vétéran Jelle Vossen, qui a commencé sur le banc. "Jelle se rend compte qu'il a un certain âge et ne jouera pas toujours. Il pouvait comprendre dans sa tête que nous jouerions de manière plus défensive à Anderlecht. Parfois, il peut s'y plier, et il le fait bien."

L'entraîneur de Zulte a cependant admis qu'il préférerait opter à l'avenir pour du football offensif. "Au final, nous avons bien joué au football deux fois, et pris deux points. Cette fois, nous avons joué différemment et pris les trois points", pointe-t-il.

"Ce n'est peut-être pas ce que je préfère faire, mais parfois il faut être pragmatique. La semaine prochaine, contre Bruges, ce sera intéressant également", conclut Sven Vandenbroeck. Les Blauw & Zwart sont prévenus.