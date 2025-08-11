Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zulte Waregem tient son premier résultat référence de la saison : les promus ont été s'imposer sur la pelouse d'Anderlecht. Sven Vandenbroeck était ravi, même s'il espère produire un autre football à l'avenir.

L'entraîneur a délibérément opté pour du "football moche", selon ses propres termes : une approche défensive et des contres rapides, un style qu'il n'apprécie pas particulièrement. "C'est une manière de jouer très différente, mais très efficace. Ce n'est pas ce que je préfère faire, mais surtout en vue du match de la semaine prochaine contre le Club Bruges, c'est quelque chose à prendre en considération."

Comparé aux matchs contre le KV Malines et Westerlo, où le Zulte Waregem a tenté de jouer mais n'a récolté qu'un point, cette approche pragmatique a parfaitement fonctionné. Vandenbroeck a vu comment son équipe a fermé les espaces au bon moment, ce qui a frustré Anderlecht.

"L'engagement des joueurs était fantastique. Ils ont fermé tous les espaces au bon moment. Peut-être que cela ne donne pas le match le plus agréable à voir, mais cela donne un résultat. Et c'est ce qui compte pour le moment", concédait le coach flandrien.

Les joueurs montés au jeu ont également amené quelque chose. "La manière dont les remplaçants ont rempli leur rôle était très mature. C'était peut-être un match de référence en termes défensifs, même s'il faut encore progresser dans certains domaines. Ce n'est pas illogique à ce stade de la saison."

Vossen ne jouera pas tout

Vandenbroeck a également loué l'attitude du vétéran Jelle Vossen, qui a commencé sur le banc. "Jelle se rend compte qu'il a un certain âge et ne jouera pas toujours. Il pouvait comprendre dans sa tête que nous jouerions de manière plus défensive à Anderlecht. Parfois, il peut s'y plier, et il le fait bien."

L'entraîneur de Zulte a cependant admis qu'il préférerait opter à l'avenir pour du football offensif. "Au final, nous avons bien joué au football deux fois, et pris deux points. Cette fois, nous avons joué différemment et pris les trois points", pointe-t-il. 

 "Ce n'est peut-être pas ce que je préfère faire, mais parfois il faut être pragmatique. La semaine prochaine, contre Bruges, ce sera intéressant également", conclut Sven Vandenbroeck. Les Blauw & Zwart sont prévenus. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Sven Vandenbroeck

Plus de news

Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

13:30
Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

14:00
Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht Analyse

Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht

11:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Pietuszewski - Gudjohnsen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Pietuszewski - Gudjohnsen

14:00
Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

13:00
3
Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

11:20
Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

08:00
1
Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

07:00
Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

23:20
Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

12:20
Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu" Interview

Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu"

12:40
La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

22:00
2
Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

12:20
Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

10:00
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

11:00
"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

10:30
Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

20:00
3
"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

09:00
Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

19:40
"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

09:30
🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

19:00
1
Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

18:04
Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

21:00
Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

08:30
L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

07:40
LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

15:47
🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

07:20
"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

15:40
De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

21:00
Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

06:20
🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

23:00
6
"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison Réaction

"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison

22:20
Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

22:40
Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk Analyse

Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk

21:40
1
David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved