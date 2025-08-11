Analyse Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht

Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le hit de l'été à Anderlecht, c'est bien sûr Nilson Angulo. Au point où on hallucine un peu de lire l'emballement autour de sa personne, les montants évoqués et l'idée d'un transfert dès cet été.

Quatre bons matchs. Voilà ce qu'a disputé Nilson Angulo (22 ans) pour le RSCA, face à Westerlo, au Cercle et face à Tiraspol et Häcken en Europe. Quatre bons matchs et deux buts splendides de l'Équatorien, dont personne n'a jamais douté qu'il savait faire le spectacle par intermittences.

Dans un RSCA morose et qui manque d'artistes, cela suffit bien sûr à être la révélation du début de saison, avec Enric Llansana et Nathan De Cat, dans d'autres styles. Anderlecht se cherche un ailier spectaculaire et décisif depuis les départs d'Amuzu et Dreyer ; l'absence de César Huerta suite à la Gold Cup a permis à Angulo d'occuper ce rôle.

Ce week-end, comme tous les Mauves, Angulo est pourtant passé à côté de son sujet. Lors du déplacement au BK Häcken également, il avait connu des difficultés, sans être le plus mauvais sur le terrain mais en manquant encore du facteur X nécessaire.

Anderlecht a besoin d'Angulo, Angulo a besoin d'Anderlecht 

Et ces deux prestations, loin d'être catastrophiques dans l'absolu, soulignent un point : si Nilson Angulo veut être autre chose qu'un énième "hit de l'été" (on se rappelle que chaque été, on écrivait que cela pouvait être "la saison de Francis Amuzu", jusqu'à ce qu'on comprenne), il va falloir qu'il puisse éviter les passages à vide. 

La cote de l'Équatorien est très élevée, et ce n'est pas seulement parce qu'il est bon en Coupe d'Europe en ce début de saison. C'est même en grande partie parce qu'il a été exceptionnel avec sa sélection, face au Brésil et au Pérou. L'intérêt d'écuries espagnoles est lié à ce buzz en pays hispanophones, qu'ont confirmé les bonnes prestations d'Angulo depuis la reprise avec Anderlecht. 

Dans ce contexte, la tentation est grande de le vendre à la première grosse offre venue, en se rappelant de ce transfert refusé à Amuzu vers Nice qui provoque encore aujourd'hui l'incompréhension générale a posteriori. Mais avec une Coupe du Monde en fin de saison et au vu de ses progrès (et de sa marge de progression), le RSCA pourrait gagner bien plus gros dans un an pour Nilson Angulo.

Et Angulo lui-même, à Anderlecht, paraît assuré d'un rôle important, du moins s'il continue sur sa lancée. De quoi arriver au Mondial en confiance et dans le rythme, alors qu'un transfert (a fortiori dans un grand club où la concurrence serait élevée) équivaudrait à une prise de risque. Les deux parties ont besoin l'une de l'autre : le besoin de liquidités du RSCA ne doit pas pousser Nilson Angulo vers la sortie, et le joueur lui-même doit comprendre qu'il a tout à gagner à rester... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Zulte Waregem

Plus de news

Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

13:30
Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Pietuszewski - Gudjohnsen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Pietuszewski - Gudjohnsen

14:00
Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

13:00
3
Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

11:20
Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

08:00
1
Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

12:00
Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

07:00
Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

23:20
Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu" Interview

Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu"

12:40
La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

22:00
2
Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

12:20
Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

10:00
Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

12:20
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

11:00
"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

10:30
Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

20:00
3
"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

09:30
🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

19:00
1
Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

18:04
"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

09:00
Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

08:30
L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

07:40
🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

07:20
De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

06:40
Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

06:20
🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

23:00
6
"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison Réaction

"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison

22:20
Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

22:40
Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk Analyse

Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk

21:40
1
Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

21:00
David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

21:20
Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

17:21
Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

20:25
"L'as belge" : la presse italienne réagit au doublé de Kevin De Bruyne

"L'as belge" : la presse italienne réagit au doublé de Kevin De Bruyne

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved