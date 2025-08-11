Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht

Le hit de l'été à Anderlecht, c'est bien sûr Nilson Angulo. Au point où on hallucine un peu de lire l'emballement autour de sa personne, les montants évoqués et l'idée d'un transfert dès cet été.

Quatre bons matchs. Voilà ce qu'a disputé Nilson Angulo (22 ans) pour le RSCA, face à Westerlo, au Cercle et face à Tiraspol et Häcken en Europe. Quatre bons matchs et deux buts splendides de l'Équatorien, dont personne n'a jamais douté qu'il savait faire le spectacle par intermittences.

Dans un RSCA morose et qui manque d'artistes, cela suffit bien sûr à être la révélation du début de saison, avec Enric Llansana et Nathan De Cat, dans d'autres styles. Anderlecht se cherche un ailier spectaculaire et décisif depuis les départs d'Amuzu et Dreyer ; l'absence de César Huerta suite à la Gold Cup a permis à Angulo d'occuper ce rôle.

Ce week-end, comme tous les Mauves, Angulo est pourtant passé à côté de son sujet. Lors du déplacement au BK Häcken également, il avait connu des difficultés, sans être le plus mauvais sur le terrain mais en manquant encore du facteur X nécessaire.

Anderlecht a besoin d'Angulo, Angulo a besoin d'Anderlecht

Et ces deux prestations, loin d'être catastrophiques dans l'absolu, soulignent un point : si Nilson Angulo veut être autre chose qu'un énième "hit de l'été" (on se rappelle que chaque été, on écrivait que cela pouvait être "la saison de Francis Amuzu", jusqu'à ce qu'on comprenne), il va falloir qu'il puisse éviter les passages à vide.

La cote de l'Équatorien est très élevée, et ce n'est pas seulement parce qu'il est bon en Coupe d'Europe en ce début de saison. C'est même en grande partie parce qu'il a été exceptionnel avec sa sélection, face au Brésil et au Pérou. L'intérêt d'écuries espagnoles est lié à ce buzz en pays hispanophones, qu'ont confirmé les bonnes prestations d'Angulo depuis la reprise avec Anderlecht.

Dans ce contexte, la tentation est grande de le vendre à la première grosse offre venue, en se rappelant de ce transfert refusé à Amuzu vers Nice qui provoque encore aujourd'hui l'incompréhension générale a posteriori. Mais avec une Coupe du Monde en fin de saison et au vu de ses progrès (et de sa marge de progression), le RSCA pourrait gagner bien plus gros dans un an pour Nilson Angulo.

Et Angulo lui-même, à Anderlecht, paraît assuré d'un rôle important, du moins s'il continue sur sa lancée. De quoi arriver au Mondial en confiance et dans le rythme, alors qu'un transfert (a fortiori dans un grand club où la concurrence serait élevée) équivaudrait à une prise de risque. Les deux parties ont besoin l'une de l'autre : le besoin de liquidités du RSCA ne doit pas pousser Nilson Angulo vers la sortie, et le joueur lui-même doit comprendre qu'il a tout à gagner à rester...