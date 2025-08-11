Quand Yasin Özcan pourra-t-il jouer pour Anderlecht ? Les Mauves sont enfin fixés

Quand Yasin Özcan pourra-t-il jouer pour Anderlecht ? Les Mauves sont enfin fixés
Photo: © photonews

Bonne nouvelle pour le RSC Anderlecht : le permis de travail de Yasin Özcan est désormais accordé. Le jeune défenseur turc pourra débuter les entraînements dès mardi et sera disponible pour les prochains matchs, y compris le déplacement européen face au Sheriff Tiraspol.

Yasin Özcan, 18 ans et international turc, a été prêté la semaine dernière au RSC Anderlecht par Aston Villa. Le club bruxellois a intégré une option d’achat à l’accord, se réservant ainsi la possibilité de le recruter définitivement à l’avenir.

Si la transaction a été rapidement officialisée, son statut de joueur hors Union européenne a retardé les démarches administratives. Jusqu’ici, Özcan n’avait pas pu s’entraîner avec le groupe ni figurer dans l’effectif pour la rencontre de championnat face à Zulte Waregem.

Yasin Özcan peut enfin jouer avec Anderlecht

La situation évolue désormais avec l’obtention de son permis de travail, validée en ce début de semaine. Après la journée de repos accordée lundi à l’effectif, le défenseur rejoindra pour la première fois ses coéquipiers à Neerpede ce mardi.

Renfort défensif souhaité par Besnik Hasi, Özcan pourrait même intégrer la sélection pour le déplacement européen en Moldavie. Jeudi, Anderlecht défendra son avantage de 3-0 face au Sheriff Tiraspol au troisième tour de la Conférence League. Sa disponibilité offre des options supplémentaires dans la rotation, un atout précieux face au calendrier chargé des prochaines semaines.

"Yasin Özcan est un défenseur central gaucher, qui peut jouer à gauche. C’est exactement le profil que nous recherchions. Il a une belle expérience en Turquie et apportera de la concurrence en défense", déclarait Olivier Renard à son arrivée.

