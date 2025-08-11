Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

Johan Walckiers
Scott Crabbé et Johan Walckiers depuis Anderlecht
Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau
Anderlecht se réveille groggy après s'être fait surprendre par Zulte Waregem. Marco Kana s'est penché sur les causes de cette défaite surprise à notre micro.

Pendant plusieurs minutes, Marco Kana est resté là, à regarder fixement devant lui après le dernier coup de sifflet. Le défenseur ne comprenait pas ce qui venait de se passer, même s'il avait lui-même sa part de responsabilité. Anderlecht a dominé toute la seconde mi-temps, mais s'est fait surprendre froidement dans le temps additionnel.

Il s'est tout de même remobilisé avant de venir à l'interview : "J'ai senti que nous reviendrions, même quand nous étions menés. C'est ce que nous avons montré en deuxième mi-temps. Mais à trois moments, nous n'avons pas été lucides et Zulte l'a bien exploité pour marquer trois fois".

Trop de risques ?

Les chiffres défensifs au Lotto Park sont frappants : cinq buts encaissés en deux matchs à domicile. Kana sait où les améliorations sont nécessaires mais ne trouve pas l'équipe déséquilibrée pour autant : "Nous ne prenons pas trop de risques. Nous voulons être dominants, nous sommes Anderlecht. À nous de mieux travailler sur la transition défensive".

A Malines aussi, les matchs sous les ordres de Besnik Hasi étaient plutôt spectaculaires : "Une de nos forces est que nous voulons étouffer l'adversaire, mais c'est un risque. C'est un coup que nous prenons, mais si nous parvenons à mieux contrer les attaques adverses, nous pourrons tuer plus facilement ces matchs".

Nous ne devons avoir peur de personne... si nous jouons à notre niveau

Kana ne veut pas paniquer : "Ce n'est que le début de la saison, nous savons que nous sommes loin d'être là où nous voulons être. Un match comme celui-ci nous aide à rester humbles. Je suis convaincu que si nous jouons à notre niveau, nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Mais en première mi-temps, nous n'étions tout simplement pas à notre niveau".

Le revenant de ce début de saisons ne veut pas non plus utiliser la rotation dans l'équipe comme excuse. "Nous sommes début août, la saison est encore longue. La rotation est normale, nous avons un large effectif. Nous sommes Anderlecht, nous devons avoir l'intention de gagner chaque match et cela ne peut pas se faire qu'avec onze joueurs".

Jupiler Pro League
Anderlecht
Zulte Waregem
Marco Kana

08:00
08:00
23:20
22:00
20:00
19:00
18:04
07:40
07:20
06:40
06:20
23:00
22:20
22:40
21:40
21:00
21:00
21:20
17:21
20:25
20:40
19:20
19:40
18:20
18:40
17:00
16:20
16:40
16:00
15:47
15:40
12:00
14:20
15:28
10/08
15:00

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
