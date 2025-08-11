Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

Contre Zulte Waregem, Besnik Hasi a laissé souffler Enric Llansana. On a vite compris que cette saison, ce ne serait pas possible souvent.

Enric Llansana était-il cramé ou légèrement blessé ? Toujours est-il que l'Espagnol est sorti à la 65e contre le Sheriff Tiraspol, décision logique pour le faire souffler alors que le score était de 2-0... et n'a ensuite pas joué une seule minute dimanche, face à Zulte Waregem.

Et tout le jeu du RSCA s'en est ressenti. Nathan Saliba, qui a remplacé poste pour poste Llansana, a un profil un peu différent de ce dernier. Il se dit très à l'aise dans un double pivot, sous-entendu : avec un joueur à ses côtés pour former un double parechocs de joueurs mi-6, mi-8. Ce que n'est pas vraiment Nathan De Cat, certes plein d'énergie mais plus créatif qu'Enric Llansana.

Résultat : Saliba a vécu un match très compliqué. De manière générale, le Canadien, malgré son rapide but de la tête qui a mis tout le monde sous le charme, n'est pas encore adapté à notre football. De la même manière que les débuts fracassants de César Huerta avaient été suivis de semaines plus délicates.

Hasi ne peut pas se passer de Llansana

Le constat est donc que Besnik Hasi ne peut pas vraiment se permettre de laisser Enric Llansana de côté. Certains ont pu dire que l'Hispano-Néerlandais avait disputé un match un peu moins bon au Cercle de Bruges. Pourtant, il était encore l'un des meilleurs de son équipe sur la pelouse.

Tout ce qui manquait au RSCA de Hasi la saison passée en Playoffs, Llansana l'apporte. De la sérénité, de l'intelligence, de l'envie, de la grinta. Problème : il est le seul dans le noyau à combiner toutes ces qualités. En l'état actuel des choses, Anderlecht n'a pas de pur 6 remplaçant.

Si les Mauves vont en Europe, le mercato pourrait donc encore servir à amener un joueur "de noyau", peut-être moins prometteur que Saliba mais capable d'amener de l'impact et de l'expérience à ce poste en cas de besoin de faire souffler Llansana. À moins que Cédric Hatenboer ou... Marco Kana remplissent ce rôle. Mais dans l'idéal, Enric Llansana devrait se retrouver avec un pourcentage de temps de jeu proche de 100 à la fin de la saison... si son corps suit.