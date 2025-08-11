Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

La défaite face à Zulte Waregem a une nouvelle fois mis en lumière, de façon criante, le besoin pour Anderlecht de s'appuyer en défense sur un leader expérimenté et rapide. Les défenseurs ont été dépassés à plusieurs reprises, un scénario qui se répète bien trop souvent cette saison.

Besnik Hasi est confronté à un manque évident de défenseurs qui ne soient pas seulement stables, mais aussi capables de suivre le rythme dans un football à pressing élevé. La situation est tellement critique que Hasi aligne Marco Kana en défense.

Kana, solution de fortune

Kana est en réalité un milieu défensif, déjà mis de côté par le passé, mais qui doit désormais assurer la relance depuis la ligne arrière. Cela en dit long sur la situation actuelle : il n’y a tout simplement pas de défenseur disponible avec le profil adéquat.

La défense d’Anderlecht souffre surtout d’un manque de vitesse. Face à Zulte Waregem, cette faiblesse a été cruellement exposée : à chaque fois, un défenseur intervenait trop tard ou trop lentement. Et ce n’est pas la première fois cette saison. Le problème structurel va bien au-delà d’une simple mauvaise prestation : c’est un déficit du type de joueur dont Hasi a besoin pour que son style de jeu fonctionne.

Quel budget reste-t-il ?

La question qui se pose dorénavant est de savoir quel budget le directeur technique, Olivier Renard, a encore à disposition pour investir. Avec près de 18 millions d’euros dépensés pour de nouveaux transferts cette saison, et sans ventes significatives, il est incertain qu’il reste de la marge pour un gros achat — pourtant indispensable.

Le jeune défenseur prêté Yasin Ozcan (19 ans) est sans aucun doute talentueux, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’il apporte une réponse immédiate. La pression sur ses épaules est grande, et il lui manque encore l’expérience et le leadership. Anderlecht a besoin d’un véritable patron défensif, capable d’organiser l’arrière-garde tout en ayant la vitesse nécessaire pour défendre haut.

Sans un tel renfort, la saison pourrait être longue et compliquée, surtout si Hasi persiste à vouloir jouer haut et dominer. Les entraîneurs comme les supporters attendent des progrès, mais si un changement radical s’impose, il pourrait aussi provoquer du mécontentement. C’est un moment charnière pour Anderlecht : il est temps de donner à la défense le coup de pouce dont elle a tant besoin.