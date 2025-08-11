Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La défaite face à Zulte Waregem a une nouvelle fois mis en lumière, de façon criante, le besoin pour Anderlecht de s'appuyer en défense sur un leader expérimenté et rapide. Les défenseurs ont été dépassés à plusieurs reprises, un scénario qui se répète bien trop souvent cette saison.

Besnik Hasi est confronté à un manque évident de défenseurs qui ne soient pas seulement stables, mais aussi capables de suivre le rythme dans un football à pressing élevé. La situation est tellement critique que Hasi aligne Marco Kana en défense.

Kana, solution de fortune

Kana est en réalité un milieu défensif, déjà mis de côté par le passé, mais qui doit désormais assurer la relance depuis la ligne arrière. Cela en dit long sur la situation actuelle : il n’y a tout simplement pas de défenseur disponible avec le profil adéquat.

La défense d’Anderlecht souffre surtout d’un manque de vitesse. Face à Zulte Waregem, cette faiblesse a été cruellement exposée : à chaque fois, un défenseur intervenait trop tard ou trop lentement. Et ce n’est pas la première fois cette saison. Le problème structurel va bien au-delà d’une simple mauvaise prestation : c’est un déficit du type de joueur dont Hasi a besoin pour que son style de jeu fonctionne.

Quel budget reste-t-il ?

La question qui se pose dorénavant est de savoir quel budget le directeur technique, Olivier Renard, a encore à disposition pour investir. Avec près de 18 millions d’euros dépensés pour de nouveaux transferts cette saison, et sans ventes significatives, il est incertain qu’il reste de la marge pour un gros achat — pourtant indispensable.

Le jeune défenseur prêté Yasin Ozcan (19 ans) est sans aucun doute talentueux, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’il apporte une réponse immédiate. La pression sur ses épaules est grande, et il lui manque encore l’expérience et le leadership. Anderlecht a besoin d’un véritable patron défensif, capable d’organiser l’arrière-garde tout en ayant la vitesse nécessaire pour défendre haut.

Sans un tel renfort, la saison pourrait être longue et compliquée, surtout si Hasi persiste à vouloir jouer haut et dominer. Les entraîneurs comme les supporters attendent des progrès, mais si un changement radical s’impose, il pourrait aussi provoquer du mécontentement. C’est un moment charnière pour Anderlecht : il est temps de donner à la défense le coup de pouce dont elle a tant besoin.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Zulte Waregem
Jan-Carlo Simic

Plus de news

Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

14:00
Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht Analyse

Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht

11:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Pietuszewski - Gudjohnsen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Pietuszewski - Gudjohnsen

14:00
Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

13:00
3
Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

11:20
Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

08:00
1
Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

12:00
Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

07:00
Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

23:20
Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu" Interview

Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu"

12:40
La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

22:00
2
Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

12:20
Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

10:00
Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

12:20
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

11:00
"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

10:30
Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

20:00
3
"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

09:30
🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

19:00
1
Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

18:04
"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

09:00
Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

08:30
L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

07:40
🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

07:20
De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

06:40
Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

06:20
🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

23:00
6
"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison Réaction

"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison

22:20
Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

22:40
Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk Analyse

Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk

21:40
1
Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

21:00
David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

21:20
Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

17:21
Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

20:25
"L'as belge" : la presse italienne réagit au doublé de Kevin De Bruyne

"L'as belge" : la presse italienne réagit au doublé de Kevin De Bruyne

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved