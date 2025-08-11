"C'est une contre-performance de taille" : Philippe Albert sévère après la défaite d'Anderlecht contre Zulte Waregem

Anderlecht a loupé l'occasion de réaliser un 9 sur 9 dimanche. Les Bruxellois se sont inclinés face à Zulte Waregem sur le score de 2-3 au Lotto Park. Philippe Albert a pris la parole sur le match raté des hommes de Besnik Hasi.

Philippe Albert n'hésite pas à qualifier négativement la prestation des Anderlechtois : "C’est une contre-performance de taille pour Anderlecht. Être mené, revenir au score et puis ne pas réussir à gérer : il y a des manquements défensifs dans cette équipe."

Une défaite dont les Mauves pourraient s'en mordre les doigts à l'avenir selon lui : "C’est dommage, car il y avait une belle possibilité de réaliser un 9 sur 9 en ce début de saison, avec un calendrier relativement facile. Ce sont trois points de perdus qui pourraient coûter cher au décompte final."

"Car les autres prétendants au titre ne lâcheront pas des plumes contre Zulte, une équipe qui luttera contre la relégation," pointe-t-il au micro du Soir.

Philippe Albert salue l'Union

Il salue cependant le début de saison des Saint-Gillois : "L’Union, de son côté, réalise un excellent début de championnat. Et prouve que les phases arrêtées sont très importantes dans le foot moderne. Cela se travaille."

"Chapeau au staff qui s’occupe de ces phases-là. Même si les Unionistes n’étaient pas extraordinaires dans le jeu, les trois points sont là," conclut l'ancien footballeur.