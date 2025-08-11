Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En forme ces dernières semaines, Nilson Angulo (22 ans) s'est illustré avec ses dribbles et ses buts face à Westerlo et au Sheriff Tiraspol. Un club espagnol le suit de près.

En Espagne, le promu Elche s’intéresse à Nilson Angulo, comme le rapporte Het Laatste Nieuws. Le club a formulé une offre, mais Anderlecht l’a jugée insuffisante et l’a rejetée. Elche ne compte pas abandonner la piste.

Besnik Hasi déclarait la semaine dernière qu’il espérait qu'Angulo reste : "Sa vitesse est importante pour nous. Et à certains postes, nous manquons de profondeur", avait expliqué le coach anderlechtois.

Anderlecht doit aussi vendre

Bonne nouvelle pour Hasi. Angulo se montre positif à l’idée de prolonger l’aventure. Ce week-end, il a affirmé être "sûr à 99 %" de rester à Anderlecht. "Il n’y a aucune négociation avec d’autres clubs. Je suis concentré sur Anderlecht. Je suis heureux ici."

"Dans le football, on ne sait jamais", a-t-il ajouté. Le marché des transferts restant ouvert, une grosse offre pourrait tout changer.

Anderlecht souhaite le conserver, mais ne pourrait pas refuser une belle offre. Jusqu’ici, le club n’a réalisé aucune grosse vente.