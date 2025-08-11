Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

Le Racing Genk a surpris en s'inclinant sur le terrain de Standard, une défaite que Marc Degryse juge évitable. Selon lui, au niveau de la qualité et du jeu, Genk aurait pu tout aussi bien être en tête. Cependant, une position requiert une attention immédiate.

Il s'agit du buteur. "Genk se trouve dans une situation assez compliquée avec Tolu. Je pense que le club commence à douter de son départ", a déclaré Degryse dans HLN. Pendant ce temps, on a clairement fait comprendre à Oh qu'il est le premier attaquant, mais la question reste de savoir si le Sud-Coréen pourra tenir toute la saison.

Selon Degryse, ce rôle de numéro un est comparable à celui d'un gardien de but : "Il faut désigner qui est la première option." Cependant, il constate que le jeu avec Oh en attaque est différent de celui avec Tolu. Les adversaires reculent désormais plus souvent contre Genk et essaient de contre-attaquer rapidement, ce qui est moins évident avec Tolu en pointe.

La défense n'est pas encore au point

C'est pourquoi Degryse conseille au club de chercher une alternative. "Un profil comme Tolu, capable de concurrencer Oh, ferait du bien à Genk", estime-t-il. Un tel joueur apporterait plus de variété et d'imprévisibilité au jeu offensif.

Outre la question des attaquants, Degryse évoque un autre point faible : les erreurs individuelles. Il fait référence au malentendu de Matte Smets à Sclessin. "Ce genre d'erreurs doit être abordé avec plus de rigueur", estime l'ancien Diable Rouge.

Les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour le directeur sportif Dimitri De Condé. Il est clair que le mercato de Genk n'est pas encore terminé. Il y a les cas de El Ouahdi et Tolu, mais d'autres mouvements pourraient encore avoir lieu.