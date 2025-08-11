Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Racing Genk a surpris en s'inclinant sur le terrain de Standard, une défaite que Marc Degryse juge évitable. Selon lui, au niveau de la qualité et du jeu, Genk aurait pu tout aussi bien être en tête. Cependant, une position requiert une attention immédiate.

Il s'agit du buteur. "Genk se trouve dans une situation assez compliquée avec Tolu. Je pense que le club commence à douter de son départ", a déclaré Degryse dans HLN. Pendant ce temps, on a clairement fait comprendre à Oh qu'il est le premier attaquant, mais la question reste de savoir si le Sud-Coréen pourra tenir toute la saison.

Selon Degryse, ce rôle de numéro un est comparable à celui d'un gardien de but : "Il faut désigner qui est la première option." Cependant, il constate que le jeu avec Oh en attaque est différent de celui avec Tolu. Les adversaires reculent désormais plus souvent contre Genk et essaient de contre-attaquer rapidement, ce qui est moins évident avec Tolu en pointe.

La défense n'est pas encore au point

C'est pourquoi Degryse conseille au club de chercher une alternative. "Un profil comme Tolu, capable de concurrencer Oh, ferait du bien à Genk", estime-t-il. Un tel joueur apporterait plus de variété et d'imprévisibilité au jeu offensif.

Outre la question des attaquants, Degryse évoque un autre point faible : les erreurs individuelles. Il fait référence au malentendu de Matte Smets à Sclessin. "Ce genre d'erreurs doit être abordé avec plus de rigueur", estime l'ancien Diable Rouge.

Les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour le directeur sportif Dimitri De Condé. Il est clair que le mercato de Genk n'est pas encore terminé. Il y a les cas de El Ouahdi et Tolu, mais d'autres mouvements pourraient encore avoir lieu.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Toluwalase Arokodare

Plus de news

Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

22:30
1
"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic Interview

"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic

17:40
Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

20:20
"J'étais certain que l'apport de Marc Wilmots serait positif" : Philippe Albert optimiste pour le Standard

"J'étais certain que l'apport de Marc Wilmots serait positif" : Philippe Albert optimiste pour le Standard

14:20
Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

18:20
3
"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

22:00
Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu" Interview

Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu"

12:40
Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

10/08
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Van Den Bosch - El Khannouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Van Den Bosch - El Khannouss

21:00
Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

21:40
Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

20:40
Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

21:00
Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL Réaction

Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL

19:40
Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

20:00
Quand Yasin Özcan pourra-t-il jouer pour Anderlecht ? Les Mauves sont enfin fixés

Quand Yasin Özcan pourra-t-il jouer pour Anderlecht ? Les Mauves sont enfin fixés

19:00
Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée

Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée

18:40
2
Des indications claires sur le mercato : voici le groupe du Club de Bruges qui affrontera Salzbourg ce mardi

Des indications claires sur le mercato : voici le groupe du Club de Bruges qui affrontera Salzbourg ce mardi

19:20
Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

13:00
16
La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

18:00
"C'est une contre-performance de taille" : Philippe Albert sévère après la défaite d'Anderlecht contre Zulte Waregem

"C'est une contre-performance de taille" : Philippe Albert sévère après la défaite d'Anderlecht contre Zulte Waregem

17:00
Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

17:20
Le départ de Stelios Andreou du Sporting de Charleroi bientôt confirmé ? Voici où en est le dossier

Le départ de Stelios Andreou du Sporting de Charleroi bientôt confirmé ? Voici où en est le dossier

16:30
Steven Defour un jour coach des Rouches ? "Je veux donner une équipe au Standard qui soit à la hauteur de ses fans"

Steven Defour un jour coach des Rouches ? "Je veux donner une équipe au Standard qui soit à la hauteur de ses fans"

16:00
Mehdi Bayat va devoir rassurer tout le monde à Charleroi : son coach et ses supporters

Mehdi Bayat va devoir rassurer tout le monde à Charleroi : son coach et ses supporters

15:40
Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges

Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges

15:20
Indésirable dans son club, ce joueur pourrait devenir un nouveau buteur du Club de Bruges dès cet été

Indésirable dans son club, ce joueur pourrait devenir un nouveau buteur du Club de Bruges dès cet été

15:00
Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

10/08
Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

14:00
2
Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

13:30
1
🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

23:00
6
"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison Réaction

"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison

10/08
Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk Analyse

Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk

10/08
2
Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

12:00
Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

12:20
Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht Analyse

Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht

11:40
Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved