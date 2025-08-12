"Le Standard a mérité sa victoire" : Thorsten Fink remis en place après la défaite de Genk à Sclessin

Le Racing Genk doit réagir après son 1/9 pour commencer la saison. Selon Hein Vanhaezebrouck, les Limbourgeois devraient songer à changer d'approche.

Le Racing Genk a perdu pied lors des Champions Play-Offs la saison dernière et ne s'est pas encore relevé. Thorsten Fink doit trouver la solution, et vite, pour ne pas laisser filer ses concurrents.

Selon Hein Vanhaezebrouck, Genk doit d’abord changer de style de jeu, en étant beaucoup plus efficace devant le but. "Après chaque match, j’entends dire qu’ils ont bien joué, mais moi je me dis : attends un peu !", déclare très clairement l'analyste dans Het Nieuwsblad.

Si tu dois dénoncer ça, tu sors de ton rôle"

Les nombreux mouvements et la possession du ballon n’impressionnent pas les adversaires. Pensez à ce que Fink a dit, visiblement agacé, après le partage contre l’Antwerp, reprochant à son adversaire de jouer trop défensif pour une équipe qui veut finir dans le top six.

"Si tu dois déjà dénoncer ça, tu sors de ton rôle. J’ai passé ma vie à jouer contre des blocs bas, mais je n’ai jamais reproché ça à personne. Chacun fait ce qu’il veut", explique Vanhaezebrouck.

Une victoire méritée du Standard contre Genk ?

Les chiffres sont sans appel. "Au niveau des expected goals, Genk est systématiquement dominé. Contre le Club, c’était 2,07 contre 2,93. Contre l’Antwerp, 0,93 contre 0,98. Et là, 1,14 contre 1,61. Le Standard a donc tout simplement mérité sa victoire."

Enfin, il y a Tolu Arokodare, qui commence toujours les matchs sur le banc. "Je sais que le plan est de le vendre, et je comprends que l’on veuille faire confiance à Oh. Mais tant que Tolu est là, autant l’utiliser. Et ensuite, espérer que ce nouveau buteur, Aaron Bibout, qui mesure lui aussi 1m93, puisse à terme apporter la même chose."