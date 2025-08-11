"J'étais certain que l'apport de Marc Wilmots serait positif" : Philippe Albert optimiste pour le Standard

"J'étais certain que l'apport de Marc Wilmots serait positif" : Philippe Albert optimiste pour le Standard

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard a décroché son deuxième succès en trois matchs de championnat ce dimanche. Les Rouches ont réussi à s'imposer face au KRC Genk sur le score de 2-1 à Sclessin. Philippe Albert a livré son analyse sur la victoire des Liégeois.

Philippe Albert pense que cette victoire est cruciale d'un point de vue psychologique pour le matricule 16. "J’avais prédit que Genk était une équipe joueuse et que les Rouches pourraient profiter de cela. Ils l’ont fait car ils s’imposent 2-1, alors qu’ils ont eu à peine 23 % de possession du ballon. Ce résultat est positif et va faire du bien psychologiquement pour la suite," explique l'ancien footballeur au micro du Soir.

"Le Standard est désormais en tête avec sept points sur neuf. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée de Marc Wilmots a produit son effet. Le public suit, les transferts également," poursuit-il.

Le consultant était persuadé que l'arrivée de l'ancien coach de la Belgique ferait un grand bien : "Personnellement, j’étais certain que son apport serait positif. Car Marc est un rassembleur. Il l’avait déjà prouvé en équipe nationale."

Les Rouches se déplaceront à Saint-Gilles le week-end prochain : "Samedi prochain, c’est Union-Standard. Ce sera vraiment un match très intéressant car les Liégeois n’auront rien à perdre."

"La pression sera sur les Saint-Gillois. Dans ces circonstances, je pense que le Standard peut réaliser quelque chose au stade Marien," conclut Philippe Albert.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Philippe Albert

Plus de news

Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu" Interview

Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu"

12:40
Le départ de Stelios Andreou du Sporting de Charleroi bientôt confirmé ? Voici où en est le dossier

Le départ de Stelios Andreou du Sporting de Charleroi bientôt confirmé ? Voici où en est le dossier

16:30
Steven Defour un jour coach des Rouches ? "Je veux donner une équipe au Standard qui soit à la hauteur de ses fans"

Steven Defour un jour coach des Rouches ? "Je veux donner une équipe au Standard qui soit à la hauteur de ses fans"

16:00
Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

13:00
11
Mehdi Bayat va devoir rassurer tout le monde à Charleroi : son coach et ses supporters

Mehdi Bayat va devoir rassurer tout le monde à Charleroi : son coach et ses supporters

15:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Loader - Pietuszewski - Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Loader - Pietuszewski - Angulo

15:00
Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges

Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges

15:20
Indésirable dans son club, ce joueur pourrait devenir un nouveau buteur du Club de Bruges dès cet été

Indésirable dans son club, ce joueur pourrait devenir un nouveau buteur du Club de Bruges dès cet été

15:00
Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

14:00
2
Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

13:30
1
🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

23:00
6
"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison Réaction

"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison

22:20
Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

22:40
Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk Analyse

Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk

21:40
2
Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

12:00
Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

12:20
Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht Analyse

Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht

11:40
Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

12:20
Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

11:20
Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

20:25
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

11:00
"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

10:30
Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

10:00
"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

09:30
"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

09:00
Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

08:00
1
Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

08:30
Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

07:00
1
L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

07:40
🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

07:20
De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

06:40
Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

06:20
Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

23:20
La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

22:00
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

21:00
David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved