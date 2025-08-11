"J'étais certain que l'apport de Marc Wilmots serait positif" : Philippe Albert optimiste pour le Standard

Le Standard a décroché son deuxième succès en trois matchs de championnat ce dimanche. Les Rouches ont réussi à s'imposer face au KRC Genk sur le score de 2-1 à Sclessin. Philippe Albert a livré son analyse sur la victoire des Liégeois.

Philippe Albert pense que cette victoire est cruciale d'un point de vue psychologique pour le matricule 16. "J’avais prédit que Genk était une équipe joueuse et que les Rouches pourraient profiter de cela. Ils l’ont fait car ils s’imposent 2-1, alors qu’ils ont eu à peine 23 % de possession du ballon. Ce résultat est positif et va faire du bien psychologiquement pour la suite," explique l'ancien footballeur au micro du Soir.

"Le Standard est désormais en tête avec sept points sur neuf. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée de Marc Wilmots a produit son effet. Le public suit, les transferts également," poursuit-il.

Le consultant était persuadé que l'arrivée de l'ancien coach de la Belgique ferait un grand bien : "Personnellement, j’étais certain que son apport serait positif. Car Marc est un rassembleur. Il l’avait déjà prouvé en équipe nationale."

Les Rouches se déplaceront à Saint-Gilles le week-end prochain : "Samedi prochain, c’est Union-Standard. Ce sera vraiment un match très intéressant car les Liégeois n’auront rien à perdre."

"La pression sera sur les Saint-Gillois. Dans ces circonstances, je pense que le Standard peut réaliser quelque chose au stade Marien," conclut Philippe Albert.