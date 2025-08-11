Interview "On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| 0 réaction
"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic
Photo: © photonews

Mircea Rednic le reconnaît : son Standard a eu un peu de chance pour rentrer aux vestiaires avec un but d'avance contre le Racing Genk. Le coach roumain se réjouit toutefois logiquement du 7/9 engrangé par ses troupes pour débuter le championnat.

C'est en se montrant tranchant en contre-attaque que le Standard a remporté les trois points lors de son premier gros choc de la saison face au Racing Genk, ce dimanche.

Les Rouches ont longtemps subi, mais ont su s'imposer au terme d'une rencontre où tout, ou presque, a tourné en leur faveur. C'est donc un Mircea Rednic heureux qui s'est présenté en conférence de presse.

On a joué à l'italienne, de manière pragmatique"

"On a beaucoup travaillé pour ces trois points. On doit reconnaître que Genk est une équipe avec de la qualité et une bonne circulation du ballon. On a eu un peu de chance, surtout en première période.

On a eu deux ou trois bons contres, pas dangereux, puis on reçoit le penalty pour la faute sur Nayel. On a joué à l'italienne, de manière pragmatique et en subissant la possession, mais on a su rentrer aux vestiaires avec ce 1-0."

Amener de la densité devant le rectangle était nécessaire pour Mircea Rednic

Au repos, Mircea Rednic a remplacé un Rafiki Saïd décevant pour faire entrer Ibe Hautekiet, qui disputait ses premières minutes de la saison. L’objectif était de renforcer la zone devant le rectangle de Matthieu Epolo, mais le jeune défenseur central revient de blessure et n'avait quasiment pas joué lors de la préparation.

"En seconde période, il fallait plus de densité dans l'axe. J'ai eu un peu peur car Ibe Hautekiet n'avait plus joué depuis longtemps, mais il a donné de l'assurance. On aurait pu marquer d'autres buts en contre, puis Genk a mis son grand attaquant et a joué avec de longs ballons."

Avec un nouveau coach et tant de nouveaux joueurs, le 7/9 est un peu inespéré"

De cette manière, Tolu Arokodare a su réduire l'écart à vingt minutes du terme, profitant, pour la première fois, d'une certaine passivité dans la défense du Standard. Les Rouches ont cependant tenu jusqu'au bout pour empocher un succès important.

"Le 7/9 est un peu inespéré après le travail fait avec les nouveaux joueurs et un nouveau coach. Ce n'est jamais simple. J'essaie aussi de donner la chance aux joueurs que j'ai moins vus en préparation. Je suis content qu'ils puissent s'exprimer aujourd'hui", a conclu Mircea Rednic.

