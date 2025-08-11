Interview Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu"
À l'image de Daan Dierckx, le Standard a su faire le dos rond et se montrer vaillant pour s'imposer face au Racing Genk, ce dimanche. Le défenseur central des Rouches est revenu sur cette performance et sur l'ambiance à Sclessin.

Le Standard a su faire le dos rond et piquer au bon moment pour s'imposer face au Racing Genk et réussir son premier gros test de la saison, ce dimanche. Après la rencontre, le vaillant Daan Dierckx s'est exprimé sur cette première belle performance des Rouches, à notre micro.

"Les trois points font vraiment du bien. On a combattu pour la victoire, elle est importante. On doit continuer à travailler et préparer le match contre l'Union, ce sera encore une fois difficile. Aujourd'hui, c'était juste incroyable. On est très heureux."

Un changement de dispositif payant

Les joueurs de Mircea Rednic, malgré le poteau de Rafiki Saïd après cinq minutes, ont longtemps subi les assauts limbourgeois, qui manquaient tout de même de tranchant pour véritablement inquiéter Matthieu Epolo. En contre-attaque, les Rouches ont su se projeter au bon moment pour prendre la défense de Genk à revers.

"On a bien commencé le match, puis Genk a réagi avec deux bonnes occasions. Ensuite, Nayel a été rapidement sur le ballon, je pense que Smets l'a touché. Thomas Henry a bien donné le penalty et on a marqué au bon moment, comme le deuxième but. C'est dommage de ne pas avoir gardé le zéro, mais on est heureux."

"On savait que Steuckers et Karetsas avaient beaucoup de qualités. Ce sont deux gauchers qui peuvent donner le ballon ou casser une ligne. Ils sont intelligents et c'était dangereux, mais après quelques phases, on a bien réagi et on est restés calmes pour bien défendre. On a changé la tactique pour passer à cinq derrière. C'est plus défensif, mais on a su marquer en contre-attaque avec une top finition de Marlon."

Tolu Arokodare, le game changer

La rencontre a changé après ce deuxième but. Thorsten Fink a réalisé plusieurs changements, dont la montée de Tolu Arokodare, toujours en instance de départ, à la place de Oh. Le grand attaquant nigérian a pesé sur une défense déjà fatiguée et n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour réduire l'écart. Il aurait pu avoir un impact direct sur le résultat final.

"Je dois encore manger beaucoup de tartines pour être comme Tolu. Quand il est entré, on a essayé d'entrer en duel avec deux défenseurs. Sur le but, il amène la balle avec sa poitrine et il tire, je suis un peu en retard pour bloquer la frappe. On a bien défendu sur lui, car le match a un peu changé quand il est entré."

Je dois encore manger beaucoup de tartines pour être comme Tolu"

Mais dans une ambiance des grands soirs, avec un Sclessin garni par plus de 21 500 supporters, le Standard a su faire le dos rond avant d'exulter aux derniers coups de sifflet de Nathan Verboomen.

"Je n'ai jamais senti quelque chose comme ça, c'était incroyable. Sclessin comme ça, ça fait longtemps, et ça fait du bien pour le groupe, pour le club et tous ceux qui aiment le Standard. C'était une très belle journée."

Le Standard fait partie des quatre équipes ayant réalisé le 7/9 en ce début de saison. Les Rouches auront fort à faire le week-end prochain à l'Union, mais ils affronteront ensuite le Cercle de Bruges, Louvain, Malines et Westerlo pour rester au contact du haut de tableau.

On n'a pas assez bien joué au football"

"Notre début de saison est positif, mais on doit rester calmes et continuer à construire. Timothé Nkada est arrivé, il y a onze nouveaux joueurs. Ça prend du temps, mais c'est vraiment bien de commencer avec 7/9. Maintenant, il faut juste regarder vers l'avant. Le minimum, c'est de jouer pour nos couleurs, surtout à domicile quand c'est presque sold-out. Mais on n'a pas assez bien joué au football aujourd'hui, c'est un peu dommage et on doit analyser ça", a conclu Daan Dierckx.

