Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

Le Racing Genk commence la nouvelle saison avec 1 point sur 9. Les Limbourgeois ont perdu 2-1 sur le terrain du Standard, malgré une possession de balle de 77%.

Le Racing Genk n'a pas pu remporter sa première victoire de la saison sur le terrain de Standard. Les Limbourgeois ont perdu 2-1, malgré une possession de balle de 77%. "Nous avons quand même bien joué et créé suffisamment d'occasions", nous a clairement déclaré le capitaine Bryan Heynen après la rencontre. "L'efficacité est notre plus grand problème. Nous pourrions peut-être le résoudre avec de la confiance."

Genk a joué à peu près de la même manière que le week-end dernier contre l'Antwerp. Pour la deuxième fois consécutive, le club perd avec plus de 70% de possession de balle. "Toute l'équipe a confiance en ce que nous faisons. Nous devons juste être plus solides en défense et plus efficaces devant le but."

Genk méritait un penalty, selon Bryan Heynen

Le Standard a également rendu la tâche difficile aux Limbourgeois avec sa défense robuste. Sur les 19 tirs de Genk, seuls cinq ont atteint la cible. "Je ne pense tout simplement pas que nous méritions de perdre", a continué Heynen.

Les visiteurs avaient également des raisons de se plaindre d'un penalty non sifflé. Matthieu Epolo voulait dégager le ballon des poings en fin de rencontre, mais a semblé frapper la tête de Tolu. "Pour moi, c'était un penalty. Je ne l'ai pas revu, mais d'où j'étais, ça en avait tout l'air", nous a assuré le capitaine de Genk. Un avis confirmé par le département des arbitres, ce lundi.

Le bilan après trois journées n'est pas bon, mais Genk ne ressent pas encore de pression. "1 sur 9 n'est de toute façon pas suffisant. Mais nous jouons bien, c'est l'efficacité qui nous fait défaut", a conclu Bryan Heynen.