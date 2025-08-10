Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

Premier gros test de la saison pour le Standard, qui reçoit le Racing Genk ce dimanche à Sclessin. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Après son 4/6 pour commencer la saison, le Standard reçoit le Racing Genk ce dimanche pour un premier gros choc dans sa saison.

Les Rouches, qui aiment habituellement défier les ténors à domicile, vont cette fois devoir convaincre leurs supporters après un partage décevant face à Dender.

Les Limbourgeois, de leur côté, n'ont pas encore empoché leur première victoire de la saison et voudront le faire à Sclessin pour ne pas déjà laisser filer les autres candidats au titre.

Mircea Rednic voudra que son Standard impose son jeu, mais Genk aura également à cœur de ne pas se laisser faire et de mettre la pression sur son adversaire.

Standard - Genk, une rencontre à suivre dès 18h30 sur Walfoot.be, et à partir de 17h30 pour les compositions et les premières informations relatives à la rencontre.