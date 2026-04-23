Suis STVV - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 23/04/2026 20:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 4
Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA
Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA
Photo: © photonews

Ce soir, le RSC Anderlecht peut grimper sur le podium. Ce serait une superbe opération pour les hommes de Jérémy Taravel, qui enlèverait beaucoup de pression en vue de la finale.

On le sait : ce n'est pas sain de n'avoir qu'un match en tête et de mettre tous ses oeufs dans le même panier. C'est un peu ce qu'Anderlecht avait fait la saison passée avant la finale de la Coupe, pour le résultat que l'on sait, et cette saison, Jérémy Taravel veut éviter cette erreur.

Ainsi, le RSCA a très bien entamé ses Playoffs et peut même réussir ce qu'on pensait impossible il y a quelques mois : grimper sur le podium en cas de victoire ce soir au Stayen. Au vu de la forme des deux équipes, c'est loin d'être impensable. 

Bien sûr, la Coupe, c'est un titre, et Anderlecht a désespérément besoin d'en remporter un. Or, voir les Mauves champions de Belgique n'est pas pour demain. Mais la Coupe est aussi le chemin le plus rapide vers l'Europe, comme le veut le cliché, ce qui met énormément de pression sur les épaules des joueurs, car manquer l'Europe deux saisons d'affilée est impensable.

En grimpant sur le podium, Anderlecht se mettrait au moins déjà en bonne position pour un ticket européen via le championnat, ce qui réduirait d'autant la pression de la finale. Le déplacement à STVV est donc l'un des matchs les plus importants de la saison.

Le meilleur onze possible au Stayen

Jérémy Taravel le sait, et va donc aligner son meilleur onze possible. Cela signifie-t-il un retour d'Ilay  Camara ? Ce dernier est prêt, et Killian Sardella peine à convaincre (même s'il est bien rentré dimanche dernier). 

Les choix sont plus limités aux autres postes vu les blessures : Llansana, Saliba et Verschaeren devraient composer l'entrejeu. À force de montées réussies, Bertaccini pourrait bien lui aussi intégrer le onze. 

Le onze potentiel : 

Coosemans / Augustinsson - Kana - Diarra - Camara / Llansana - Saliba - Verschaeren / Hazard - Cvetkovic - Bertaccini 

Prono STVV - Anderlecht

STVV gagne
Partage
Anderlecht gagne
STVV STVV gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
57.26% 23.39% 19.35%
Les plus populaires
2-1
(89x)		 1-1
(43x)		 1-2
(38x)

Comparatif STVV - Anderlecht

Classement

3
4

Points

30
28

Gagner

0
2

Perdre

2
1

Buts inscrits

1
7

Buts reçus

3
6

Cartes jaunes

5
8

face-à-face remportés

10
8
29
13/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
19/10 18:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:30 STVV STVV 0-2 Anderlecht Anderlecht
27/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 STVV STVV
18/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
13/08 13:30 STVV STVV 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/02 16:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
14/08 13:30 STVV STVV 0-3 Anderlecht Anderlecht
14/12 21:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
17/10 13:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
25/06 12:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 STVV STVV
18/04 18:00 STVV STVV 0-1 Anderlecht Anderlecht
16/08 18:15 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
20/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
25/11 18:00 STVV STVV 4-2 Anderlecht Anderlecht
30/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 STVV STVV
16/02 20:30 STVV STVV 1-0 Anderlecht Anderlecht
20/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 STVV STVV
22/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
12/08 20:30 STVV STVV 0-0 Anderlecht Anderlecht
29/01 20:30 STVV STVV 1-2 Anderlecht Anderlecht
27/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 STVV STVV
18/03 14:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
05/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
10/09 20:30 STVV STVV 0-2 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
09/04 20:30 STVV STVV 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 STVV STVV
12/09 18:00 STVV STVV 2-1 Anderlecht Anderlecht
26/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
09/12 20:30 STVV STVV 4-3 Anderlecht Anderlecht
20/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
30/07 20:30 STVV STVV 2-4 Anderlecht Anderlecht
28/07 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 STVV STVV
13/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-2 STVV STVV
10/03 20:30 STVV STVV 3-0 Anderlecht Anderlecht
01/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 STVV STVV
30/09 19:30 STVV STVV 1-0 Anderlecht Anderlecht
22/01 20:00 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
21/01 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
14/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
13/08 19:30 STVV STVV 0-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:00 STVV STVV 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 STVV STVV
19/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
09/11 20:00 STVV STVV 3-1 Anderlecht Anderlecht
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Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 6-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht
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